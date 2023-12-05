"Укрзалізниця" запускає пряме бюджетне сполучення Київ - Відень

“Укрзалізниця” запускає нове пряме залізничне сполучення Відень - Чоп - Відень

З 10 грудня 2023 року "Укрзалізниця" запустить новий прямий потяг No143/146 маршрутом Відень - Чоп - Відень. Це сполучення стане зручним варіантом для пасажирів поїзда No367/368 Луцьк – Рівне – Чоп – Ужгород, адже воно буде "підв'язане" під пересадку саме для них на станції Чоп.

Як повідомляє прес-служба УЗ, розклади нового потягу розроблені так, щоб пасажири могли скористатися зручними спальними вагонами Укрзалізниці на нічному відрізку маршруту в межах України, а вдень подорожувати сидячими вагонами 1 або 2 класу угорських залізниць на маршруті Чоп - Будапешт - Відень.

Вартість проїзду з Києва до Відня в сидячому вагоні 2 класу з купе складе близько 2500 гривень. Це майже на 1000 грн дешевше за прямий рейс Київ – Відень вагонами класу "Ріц".

Детальний розклад руху нового потягу:

Відправлення з Києва щодня о 16:38 під No745 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під No368)

Прибуття у Львів о 23:31, відправлення зі Львова о 00:23

Прибуття у Чоп о 06:20

На вокзалі у Чопі пасажири проходять прикордонно-митні формальності та пересідають у потяг No146 на Відень, який відправляється о 08:23

Прибуття у Будапешт-Келеті о 14:20, відправлення о 14:40

Прибуття у Відень о 17:20

У зворотному напрямку потяг No143 відправляється з Відня о 10:42, прибуває у Будапешт-Келеті о 13:19, відправляється звідти о 13:40 і прибуває у Чоп о 20:59.

Після проходження прикордонно-митних формальностей пасажири пересідають у поїзд No367 на Київ, який відправляється з Чопа о 23:24. Прибуття до Києва наступного дня о 13:12 через Львів, Рівне та Луцьк.

Квитки на внутрішньоукраїнську ділянку маршруту вже у продажу на сайті УЗ, в додатку, чат-ботах і касах вокзалів. На міжнародну ділянку Відень - Чоп - Відень квитки можна придбати в міжнародних касах УЗ чи Австрії. Незабаром їх буде доступно купити і в додатку Укрзалізниці.

Також скористатися послугою електронного бронювання та купівлі квитків можна на популярному сервісі Tickets.ua.