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Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на Західну Україну

УЗ
Фото: пресслужба УЗ

АТ “Укрзалізниця” на період шкільних весняних канікул призначає додаткові рейси у найбільш затребуваних напрямках.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниця".

Країною поїдуть сім додаткових поїздів

"Укрзалізниця" призначила сім додаткових поїздів з Києва, харкова та Дніпра на Західну Україну.

Так, поїзд №159/160 Київ —Трускавець відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 8:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

Поїзд №191/192 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

Поїзд №255/256 Київ — Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуває до Рахова о 7:50. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

Поїзд №192 Львів — Київ відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

Поїзд №195 Київ — Івано-Франківськ відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19.

Поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

Поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

"Крім того, прогнозуючи майбутній попит, вже зараз Укрзалізниця виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні", - підкреслили в УЗ.

Там нагадали, що заявки на групові перевезення приймаються за 35 днів до відправки поїзда за посиланням.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Автор:
Світлана Манько