После "Резерв+": какое приложение стало популярным в App Store среди украинцев

Приложение "Укрзализныци" на прошлой неделе ворвалось в топ-10 App Store среди бесплатных приложений для украинских пользователей и лидирует в категории Travel.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Уступаем в рейтинге приложению "Резерв+", что нас только радует, поздравляем коллег из Минобороны. И конечно, благодарим вас за рекордное внимание к железной дороге и стабильные 4,9 млн", - отметили в "Укрзализныце".

Там добавили, что рекордная нагрузка, правда, имеет и обратную сторону.

"Наши онлайн-сервисы "подвисают" в пиковые часы, ведь включены дополнительные алгоритмы безопасности. При этом, например, в 8 утра мы имеем 600+ запросов в секунду и до 10 тысяч активных сессий", - подчеркнули в "Укрзализныце".

По данным компании, за последнюю неделю продажа билетов через приложение и новый сайт достигла отметки в 48%.

"Мы с одной стороны рады такой готовности путешествовать, ведь ежедневно выкупается более 100 тысяч билетов. А с другой - наша ИТ-команда имеет бессонные июньские ночи, пытаясь стабилизировать все системы, чтобы транзакции проходили четко и быстро", - сообщили в "Укрзализныце" .

В компании просят украинцев не волноваться, если все же приложение, сайт или чат-боты дали сбой при покупке, ведь средства вернутся в течение суток (обычно мгновенно, но зависит от банка и работы линии поддержки, которая обрабатывает 4959 звонков в день).

В "Укрзализныце" уточнили, что не празднуют попадание в топ-10, а вносят несколько системных доработок, чтобы "зависало" не приложение, а пассажиры у окна поезда в Карпатах.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Кроме того, за 4 месяца 2024 года "Укрзализныця" поездами дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период. Так, 8,43 млн пассажиров проехали поездами "Укрзализныци" за период с января по апрель этого года - по сравнению с 6,78 млн в 2023 году.

Также сообщалось, что в мае 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку почти 2,2 миллиона пассажиров в пределах Украины и около 200 тысяч пассажиров в международном сообщении.

Всего "Укрзализныця" с начала года уже перевезла почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы. Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава.