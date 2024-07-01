Поступається "Резерв+": який застосунок став популярним в App Store серед українців

Застосунок “Укрзалізниці” минулого тижня увірвався до топ-10 App Store серед безкоштовних застосунків для українських користувачів і лідирує в категорії Travel.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Поступаємось у рейтингу застосунку "Резерв+", що нас тільки тішить, вітаємо колег з Міноборони. І звісно, дякуємо вам за рекордну увагу до залізниці та стабільні 4,9 млн", - зауважили в "Укрзалізниці".

Там додали, що рекордне навантаження, щоправда, має і зворотний бік.

"Наші онлайн-сервіси "підвисають" у пікові години, адже увімкнено додаткові безпекові алгоритми. При цьому, наприклад, о 8 ранку ми маємо 600+ запитів на секунду і до 10 тисяч активних сесій", - підкреслили в "Укрзалізниці".

За даними компанії, за останній тиждень продаж квитків через застосунок та новий сайт сягнув позначки у 48%.

"Ми з одного боку тішимося такій готовності подорожувати, адже щодня викуповується понад 100 тисяч квитків. А з іншого - наша ІТ-команда має безсонні червневі ночі, намагаючись стабілізувати всі системи, щоб транзакції проходили чітко і швидко", - повідомили в "Укрзалізниці".

У компанії просять українців не хвилюватися, якщо все ж таки застосунок, сайт або чат-боти дали збій під час покупки, адже кошти повернуться протягом доби (зазвичай миттєво, але залежить від банку та роботи лінії підтримки, яка обробляє 4959 дзвінків на день).

В "Укрзалізниці" уточнили, що не святкують потрапляння до топ-10, а вносять декілька системних доопрацювань, щоб "зависав" не застосунок, а пасажири біля вікна поїзда в Карпатах.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Крім того, за 4 місяці 2024 року "Укрзалізниця" поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період. Так, 8,43 млн пасажирів проїхали поїздами "Укрзалізниці" за період від січня до квітня цього року - порівняно з 6,78 млн у 2023 році.

Також повідомлялося, що у травні 2024 року "Укрзалізниця" забезпечила перевезення майже 2,2 мільйона пасажирів у межах України та близько 200 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні.

Всього "Укрзалізниця" з початку року вже перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси. Найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ – Варшава.