В УЗ рассказали, сколько военнослужащих воспользовались бронированием билетов вне очереди

С момента запуска специального сервиса заказов билетов для военнослужащих, им воспользовалось более 30 000 украинских защитников и защитниц, а также члены их семей.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В связи с повышенным спросом на билеты в летний сезон компания напоминает о возможности бронирования мест через онлайн-сервис для военных. Эта услуга доступна для военнослужащих Сил обороны и членов семей раненых, перевозимых медицинскими поездами.

В УЗ напоминают, что бронирование возможно на ограниченный перечень поездов, курсирующих из городов, приближенных к зоне боевых действий. Заявку необходимо подать не позднее 6 часов до отправления поезда.

Для выкупа забронированного билета в кассе вокзала (не позднее чем за час до отправки) необходимо предъявить военный билет или удостоверение офицера. Родственники раненых военнослужащих должны предоставить оригинал или копию удостоверения УБД раненого и документ, подтверждающий родство первой степени.

Напомним, что родственники раненых военных, срочно перевозимые медицинскими поездами, получили возможность приобрести билеты вне очереди, чтобы следовать за этими поездами еще 11 июня.

Для выкупа специальной брони в кассе необходимо предоставить оригинал или копию удостоверения УБД раненого родственника, а также подтверждающий родство документ.

Медицинские вагоны

Напомним, Укрзализныця совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Министерством обороны Украины, Командованием Медицинских сил впервые продемонстрировали медицинский эвакуационный поезд 14 марта 2024 года.

По словам председателя правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, первый медицинский вагон, не имеющий аналогов в мире, был создан в начале марта 2022 года. Тогда не было никаких чертежей и технической документации, но была большая потребность в таких вагонах. Железнодорожники и медики за 4 дня переоборудовали первый вагон.

По состоянию на июнь "Укрзалізниця" уже имеет 70 таких медицинских вагонов.