В УЗ розповіли, скільки військовослужбовців скористались бронюванням квитків поза чергою

З моменту запуску спеціального сервісу замовлень квитків для військовослужбовців, ним скористалися більше 30 000 українських захисників та захисниць, а також члени їх родин.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

У зв'язку з підвищеним попитом на квитки в літній сезон, компанія нагадує про можливість бронювання місць через онлайн-сервіс для військових. Ця послуга доступна для військовослужбовців Сил оборони та членів родин поранених, яких перевозять медичними поїздами.

В УЗ нагадують, що бронювання можливе на обмежений перелік поїздів, що курсують з/до міст, наближених до зони бойових дій. Заявку необхідно подати не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда.

Для викупу заброньованого квитка в касі вокзалу (не пізніше ніж за годину до відправлення) потрібно пред'явити військовий квиток або посвідчення офіцера. Родичі поранених військовослужбовців мають надати оригінал чи копію посвідчення УБД пораненого та документ, що підтверджує спорідненість першого ступеня.

Нагадаємо, що родичі поранених військових, яких терміново перевозять медичними поїздами, отримали можливість придбати квитки поза чергою, щоб слідувати за цими поїздами ще 11 червня.

Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення УБД пораненого родича, а також документ, що підтверджує спорідненість.

Медичні вагони

Нагадаємо, "Укрзалізниця" спільно із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством оборони України, Командуванням Медичних сил вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд 14 березня 2024 року.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященко, перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон.

Станом на червень "Укрзалізниця" має вже 70 таких медичних вагонів.