Сезон отпусков: "Укрзализныця назначает дополнительные поезда в горы

АО "Укрзализныця" добавляет места от Киева до Львова и гор в пиковые дни и назначает курсирование дополнительных поездов между Киевом и Львовом, а также Коломыей, Львовом и Раховом.

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Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Отмечается, что в связи с ростом спроса пассажиров на поезда от столицы до гор УЗ назначила на 22, 28 и 30 июня дополнительный поезд №191/192 Киев — Львов.

Он будет отправляться из Киева в 8:18, прибывать во Львов в 14:59 и позволит удобно добраться дальше гор, ведь имеет согласованную пересадку всего в 23 минуты на дополнительно назначенный поезд №816/815 Львов - Рахов .

Поезд №816/815 Львов — Рахов, в свою очередь, будет отправляться из Львова по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:22 и прибывать в Рахов в 21:19.

Обратно поезд №816/815 Рахов – Львов будет отправляться из Рахова с 22 июня по субботам и воскресеньям в 3:48 и прибывать во Львов в 10:07.

Со Львова поезд №192/191 Львов — Киев отправляется из Львова 22, 28 и 30 июня в 14:35 и прибудет в Киев в 21:40.

С сегодняшнего дня, с 21 июня, по пятницам также будет курсировать поезд №815 Коломыя - Львов. Он будет отправляться в 6:30 и прибывать во Львов в 10:07.

Поезд №816/815 будет проходить по обоим направлениям через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татаров-Буковель, Яремче, Надворную, Ивано-Франковск и другие туристические города.

Билеты на поезда доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, АО "Укрзализныця" реагирует на повышение спроса пассажиров в течение летнего сезона на отдельные даты и назначает дополнительный поезд №115 сообщением Киев – Одесса на выходные 22 и 23 июня и №168/167 Львов – Одесса на 30 июня.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Кроме того, за 4 месяца 2024 года "Укрзализныця" поездами дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период. Так, 8,43 млн пассажиров проехали поездами "Укрзализныци" за период с января по апрель этого года - по сравнению с 6,78 млн в 2023 году.

Также сообщалось, что в мае 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку почти 2,2 миллиона пассажиров в пределах Украины и около 200 тысяч пассажиров в международном сообщении.

Всего "Укрзализныця" с начала года уже перевезла почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы. Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава.