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"Укрзализныця" установила суточный рекорд перевозки пассажиров
16 июня "Укрзализныця" перевезла рекордное с начала года количество пассажиров – почти 95 тысяч.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что это наибольшее количество пассажиров, которые в течение суток путешествовали по железной дороге с начала 2024 года.
В этот день, как сообщают в УЗ, в места отдыха путешествовало 46 организованных групп детей.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Самыми популярными направлениями с начала года традиционно остаются Киев – Львов, Львов – Киев, Днепр – Киев и Харьков – Киев.
"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок
В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.
В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.
Кроме того, за 4 месяца 2024 года "Укрзализныця" на поездах дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период. Так, 8,43 млн пассажиров проехали поездами "Укрзализныци" за период с января по апрель этого года - по сравнению с 6,78 млн в 2023 году.
Также сообщалось, что в мае 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку почти 2,2 миллиона пассажиров в пределах Украины и около 200 тысяч пассажиров в международном сообщении.
Всего "Укрзализныця" с начала года уже перевезла почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы. Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава.