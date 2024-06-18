"Укрзализныця" установила суточный рекорд перевозки пассажиров

16 июня "Укрзализныця" перевезла рекордное с начала года количество пассажиров – почти 95 тысяч.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что это наибольшее количество пассажиров, которые в течение суток путешествовали по железной дороге с начала 2024 года.

В этот день, как сообщают в УЗ, в места отдыха путешествовало 46 организованных групп детей.

Самыми популярными направлениями с начала года традиционно остаются Киев – Львов, Львов – Киев, Днепр – Киев и Харьков – Киев.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Кроме того, за 4 месяца 2024 года "Укрзализныця" на поездах дальнего сообщения перевезла на четверть больше пассажиров, чем в прошлом году за аналогичный период. Так, 8,43 млн пассажиров проехали поездами "Укрзализныци" за период с января по апрель этого года - по сравнению с 6,78 млн в 2023 году.

Также сообщалось, что в мае 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку почти 2,2 миллиона пассажиров в пределах Украины и около 200 тысяч пассажиров в международном сообщении.

Всего "Укрзализныця" с начала года уже перевезла почти 800 тыс. пассажиров в международном сообщении и ожидает летом оживление спроса на международные рейсы. Наиболее популярным остается поезд №67/68 Киев – Варшава.