"Укрзалізниця" встановила добовий рекорд перевезення пасажирів

16 червня "Укрзалізниця" перевезла рекордну з початку року кількість пасажирів – майже 95 тисяч.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що це найбільша кількість пасажирів, які впродовж однієї доби подорожували залізницею від початку 2024 року.

В цей день, як повідомляють в УЗ, до місць відпочинку подорожувало 46 організованих груп дітей.

Найпопулярнішими напрямками від початку року вже традиційно залишаються Київ – Львів, Львів – Київ, Дніпро – Київ та Харків – Київ.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Крім того, за 4 місяці 2024 року "Укрзалізниця" поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період. Так, 8,43 млн пасажирів проїхали поїздами "Укрзалізниці" за період від січня до квітня цього року - порівняно з 6,78 млн у 2023 році.

Також повідомлялося, що у травні 2024 року "Укрзалізниця" забезпечила перевезення майже 2,2 мільйона пасажирів у межах України та близько 200 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні.

Всього "Укрзалізниця" з початку року вже перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси. Найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ – Варшава.