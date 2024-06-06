"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ – Львів

"Укрзалізниця" посилить денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ №741/742 Київ — Львів.

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Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Зазначається, що двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56. Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32, прибуття до Києва о 14:10.

Поїзд відправлятиметься по середах, пʼятницях та неділях з Києва до Львова (перший рейс - 9 червня) та по понеділках, четвергах та суботах — зі Львова до Києва (перший рейс — 10 червня).

Для більш зручного доїзду у поїзда передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові.

Переглянути розклад руху та придбати квитки ви можете у застосунку "Укрзалізниці" та на оновленому вебсайті https://booking-new.uz.gov.ua/.

Нагадаємо, з 1 червня у швидкісних поїздах "Укрзалізниці" Інтерсіті та Інтерсіті+ змінився оператор харчування. Послуги замість WOG Cafe надаватиме компанія Понтем.UA під брендом Ray AB Cafe.

Також додамо, що у травні 2024 року "Укрзалізниця" забезпечила перевезення майже 2,2 мільйона пасажирів у межах України та близько 200 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні. За даними за травень, серед закордонних пунктів призначення чи відправлення найбільшою популярністю користуються Перемишль (451 тисяча пасажирів з початку року), Хелм (226 тисяч) та Варшава (понад 82 тисячі). Водночас маршрути до Хелма до кінця літа незабаром буде скорочено лише до польського кордону.