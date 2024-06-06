"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Интерсити+ сообщением Киев – Львов

"Укрзализныця" усилит дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом Интерсити+ №741/742 Киев — Львов.

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Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Отмечается, что двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant будет отправляться из Киева в 14:45, Коростень 16:26-16:27, Пидзамче 20:42-20:44, прибытие во Львов в 20:56. Обратно поезд будет отправляться из Львова в 08:10 с остановкой в Пидзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32, прибытие в Киев в 14:10.

Поезд будет отправляться по средам, пятницам и воскресеньям из Киева во Львов (первый рейс – 9 июня) и по понедельникам, четвергам и субботам – из Львова в Киев (первый рейс – 10 июня).

Для более удобного доезда у поезда предусмотрена остановка на станции Пидзамче во Львове.

Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци" и на обновленном веб-сайте https://booking-new.uz.gov.ua/.

Напомним, с 1 июня в скоростных поездах "Укрзализныци" Интерсити и Интерсити+ сменился оператор питания. Услуги вместо WOG Cafe будет предоставлять компания Понтем.UA под брендом Ray AB Cafe.

Также добавим, что в мае 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку почти 2,2 миллиона пассажиров в пределах Украины и около 200 тысяч пассажиров в международном сообщении. По данным за май, среди зарубежных пунктов назначения или отправления наибольшей популярностью пользуются Перемышль (451 тысяча пассажиров с начала года), Хелм (226 тысяч) и Варшава (свыше 82 тысяч). В то же время маршруты в Хелм до конца лета в скором времени будут сокращены только до польской границы.