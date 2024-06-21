Сезон відпусток: "Укрзалізниця призначає додаткові поїзди до гір та з Києва до Львова

АТ “Укрзалізниця” додає місця від Києва до Львова та гір в пікові дні та призначає курсування додаткових поїздів між Києвом та Львовом, а також — Коломиєю, Львовом та Раховом.

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Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що у зв’язку зі зростанням попиту пасажирів на поїзди від столиці до гір, УЗ призначила на 22, 28 та 30 червня додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів.

Він відправлятиметься з Києва о 8:18, прибуватиме до Львова о 14:59 та дасть можливість зручно дістатись далі гір, адже має узгоджену пересадку всього в 23 хвилини на додатково призначений поїзд №816/815 Львів - Рахів.

Поїзд №816/815 Львів — Рахів, в свою чергу, відправлятиметься зі Львова по пʼятницях, суботах та неділях о 15:22 та прибуватиме до Рахова о 21:19.

Зворотно поїзд №816/815 Рахів - Львів відправлятиметься з Рахова з 22 червня по суботах та неділях о 3:48 та прибуватиме до Львова о 10:07.

Зі Львова поїзд №192/191 Львів — Київ відправлятиметься зі Львова 22, 28 та 30 червня о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:40.

Відсьогодні, з 21 червня, по пʼятницях також курсуватиме поїзд №815 Коломия - Львів. Він відправлятиметься о 6:30 та прибуватиме до Львова о 10:07.

Поїзд №816/815 проходитиме в обох напрямках через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірну, Івано-Франківськ та інші туристичні міста.

Квитки на поїзди доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, АТ “Укрзалізниця” реагує на підвищення попиту пасажирів впродовж літнього сезону на окремі дати та призначає додатковий поїзд №115 сполученням Київ — Одеса на вихідні 22 та 23 червня та №168/167 Львів – Одеса на 30 червня.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Крім того, за 4 місяці 2024 року "Укрзалізниця" поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період. Так, 8,43 млн пасажирів проїхали поїздами "Укрзалізниці" за період від січня до квітня цього року - порівняно з 6,78 млн у 2023 році.

Також повідомлялося, що у травні 2024 року "Укрзалізниця" забезпечила перевезення майже 2,2 мільйона пасажирів у межах України та близько 200 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні.

Всього "Укрзалізниця" з початку року вже перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси. Найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ – Варшава.