АМКУ раскрыл сговор о закупке штор в пассажирские вагоны "Укрзализныци"

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на сумму почти 3 миллиона гривен на ООО "ИК "Визерион" и ЧП "Спецтехэкспорт" за согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов на закупку штор в пассажирские вагоны "Укрзализныци".

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины решением от 27 июня 2024 года признал, что ООО "ИК "Визерион" и ЧП "Спецтехэкспорт" совершили нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов на закупку штор к пассажирским вагонам" АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.

Победителем в указанном тендере является ООО "ИК "Визерион", с которым заключен договор на сумму 31 617 756 грн с НДС.

В ходе расследования АМКУ установил обстоятельства, свидетельствующие в своей совокупности о совершении этими компаниями антиконкурентных согласованных действий с целью устранения конкуренции между ними при участии в указанных торгах.

"Выявленные факты свидетельствовали о совместном и скоординированном поведении компаний во время подготовки и участия в торгах, коммуникации между ними и обмене информацией", - заявляют в АМКУ.

При этом, согласно Закону Украины "О публичных закупках", основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что предприятие (участник) в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров.

За нарушение законодательства Комитет наложил на заговорщиков штрафы на общую сумму 2 911 260 грн.

Напомним, недавно Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) подал иск в Хозяйственный суд города Киева о пересмотре решения Антимонопольного комитета Украины по делу АО "Укрзализныця" по поводу злоупотребления монопольным положением на рынке грузоперевозок.