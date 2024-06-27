АМКУ розкрив змову щодо закупівлі штор в пасажирські вагони "Укрзалізниці"

Антимонопольний комітет України наклав штраф на суму майже 3 мільйони гривень на ТОВ "ІК "Візеріон" та ПП "Спецтехекспорт" за узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю штор у пасажирські вагони "Укрзалізниці".

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Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Антимонопольний комітет України рішенням від 27 червня 2024 року визнав, що ТОВ "ІК "Візеріон" та ПП "Спецтехекспорт" вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю штор до пасажирських вагонів, проведених АТ "Укрзалізниця", - йдеться в повідомленні.

Заначається, що переможцем у зазначеному тендері є ТОВ "ІК "Візеріон", з яким укладено договір на суму 31 617 756 грн з ПДВ.

Під час розслідування АМКУ встановив обставини, що у своїй сукупності свідчать про вчинення цими компаніями антиконкурентних узгоджених дій з метою усунення конкуренції між ними під час участі у зазначених торгах.

"Виявлені факти свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, комунікації між ними та обміні інформацією", - заявляють в АМКУ.

При цьому, згідно з Законом України "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

За порушення законодавства Комітет наклав на змовників штрафи на загальну суму 2 911 260 грн.

Нагадаємо, нещодавно Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) подав позов до Господарського суду міста Києва про перегляд рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) у справі АТ "Укрзалізниця" з приводу зловживання монопольним становищем на ринку вантажоперевезень.