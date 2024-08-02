"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на перший дитячий вагон: які зручності пропонують

“Укрзалізниця” запускає продаж квитків на перший в історії залізниці дитячий вагон, який почне курсувати з 8 серпня в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня. Новий вагон, розрахований на пасажирів віком від 0 до 8 років і їхніх батьків. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Проєкт дитячого вагона реалізований у співпраці "Укрзалізниці" з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки уряду Бельгії.

Вагон був модернізований в Україні на Київському електровагоноремонтному заводі, а сам процес тривав близько шести місяців. Під час модернізації були впроваджені сучасні рішення для покращення комфорту подорожей з дітьми, включаючи дитячі манежі та сповивальні столики у вбиральні. До кінця року планується ввести в експлуатацію ще сім подібних вагонів.



Крім того, в умовах частих подорожей родин з дітьми по країні завдяки новому вагону маленькі пасажири зможуть використовувати час у дорозі для навчання через гру та отримувати необхідну психосоціальну підтримку. Вагон також оснащено різноманітними розважально-пізнавальними матеріалами для розвитку дітей.

Квитки на дитячий вагон доступні виключно через мобільний застосунок "Укрзалізниці", а їхня ціна дорівнює вартості купейних квитків аналогічного класу в цьому ж поїзді.



Вагон має маркування "Дитячий", що дозволяє батькам вибрати його для подорожі. Діти до 5 років подорожують безкоштовно і не потребують окремого квитка.



“Укрзалізниця” наростила пасажиропотік на 23% за перше півріччя 2024 року

За перші шість місяців 2024 року послугами “Укрзалізниці”скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.

У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.