Враг атаковал Харьковщину 16 КАБами, в Херсонской области – 15 раненых: как прошли сутки в регионах

В ночь на 4 августа враг нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Полтавщине и 5 ударными БпЛА "Shahed", сообщили Воздушные силы.

Силы обороны сбили пять беспилотников в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

В Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура

Ночью в результате обстрела на Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряд поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками, сообщает УЗ.

Были повреждены колеи, контактная сеть, опоры и т.д. Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущена с резервными тепловозами, а уже практически полностью возобновлена и энергоснабжение.

В Днепропетровской области повреждены два предприятия

Целый день агрессор бил по Никопольщине – райцентру, Покровской, Марганецкой, Красногригоровской и Мировской общин. Атаковал дронами-камикадзе и артиллерией, сообщили в ОВА.

Пострадали женщины 65 и 75 лет. Им была оказана медицинская помощь. Потерпевшие в удовлетворительном состоянии. Лечиться будут амбулаторно. В жилищном секторе возникло несколько пожаров.

Повреждены 8 частных домов, 10 хозяйственных построек, еще одно уничтожено. Изуродованы пара авто и столько же гаражей, парники, солнечные панели, газопровод, линия электропередач. Имеются разрушения на двух предприятиях.

Также агрессор обстрелял территорию Красногригорьевской общины. Люди не пострадали.

В Харьковской области враг применил против гражданских людей 16 КАБ

За сутки по Харьковской области враг применил против гражданских людей и гражданских объектов инфраструктуры 16 КАБ, 3 ракеты разного типа, 1 FPV-дрон, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Чугуевском районе в с. Песчаное в результате обстрела повреждено шесть домов. В Чугуеве в результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура. Без пострадавших.

В Купянске в результате обстрела горел частный дом и два хозяйственных сооружения, в результате обстрела БПЛА горел дом.

В Купянском районе возле с. Приколотное, за пределами населенного пункта в результате обстрела горела трава. В с. Пристен в результате обстрела КАБ горело хозяйственное сооружение. В с. Глушковка в результате обстрела ФАБ-250 горела трава. В с. Малый Бурлук в результате обстрела горела трава на площади 2,5 Га.

По Запорожской области россияне ударили 498 раз

В течение суток оккупанты 498 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 16 населённых пунктов. Враг нанес 3 авиационных удара по Павловке и Белогорью, сообщают в ОВА.

275 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Гуляйполе, Железнодорожное, Малую Токмачку, Успеновку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку, Новоандреевку и Верхнюю Терсу, 12 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Омельник.

208 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Преображенки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Малиновки и Левадного. Поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Сумской области было 22 взрыва

Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 22 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Великописаревская и Эсманьская общины, сообщили в ОВА.

Эсманьская община: с территории РФ совершена атака FPV дронами (1 взрыв) и минометный обстрел (4 взрыва). Хотинская община: 1 мину сбросили россияне на территорию общины. Великописаревское общество: враг бил из гранатометов (16 взрывов).

В Херсонской области ранены 15 человек

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Зимовник, Приозерное, Антоновка, Садовое, Зеленовка, Приднепровское, Белозерка, Днепровское, Станислав, Берислав, Львове, Белогорка, Михайловка, Добрянка, Одрадокаменка, Высокополье и город Херсон, сообщил .

Российские военные попали в объект критической инфраструктуры и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 4 многоэтажки и 11 частных домов. Также поврежден газопровод, хозяйственная постройка, автобус, частные автомобили и автомобиль "скорой". Из-за российской агрессии 15 человек получили ранения, из них — 1 ребенок.

Россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Всего за сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 123 человека, в том числе 8 детей, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район. В Кураховке повреждены 8 частных домов, многоэтажка и промзона. В Украинской Селидовской ТГ поврежден дом. В Новоэкономическом Гродовской ТГ повреждены 3 дома. В Новогродовке разрушены 4 гаража. В Покровске 1 человек погиб и 2 ранены, разрушены 2 дома и промышленное здание, поврежден 21 частный дом и многоэтажка. В Мирнограде ранен человек.

Краматорский район. В Константиновке повреждены 2 частных дома, линия электропередач и здание предприятия. В Ильиновской ТГ повреждены 6 объектов: 4 в Плещеевке, 1 в Старой Николаевке и Екатериновке.

Бахмутский район. В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 6 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске 3 дома разрушены и 2 повреждены.