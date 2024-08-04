Ворог атакував Харківщину 16 КАБами, на Херсонщині – 15 поранених: як минула доба в регіонах

У ніч на 4 серпня ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Полтавщині та 5-ма ударними БпЛА "Shahed", повідомили Повітряні сили.

Сили оборони збили п’ять безпілотників у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

На Полтавщині пошкоджена залізнична інфраструктура

Вночі внаслідок обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками, повідомляє УЗ.

Було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання.

На Дніпропетровщині пошкоджені два підприємства

Цілий день агресор бив по Нікопольщині – райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Атакував дронами-камікадзе і артилерією, повідомили в ОВА.

Постраждали жінки 65 та 75 років. Їм надали медичну допомогу. Потерпілі у задовільному стані. Лікуватися будуть амбулаторно. У житловому секторі виникло кілька пожеж.

Пошкоджені 8 приватних будинків, 10 господарських споруд, ще одна знищена. Понівечені пару авто і стільки ж гаражів, парники, сонячні панелі, газогін, лінія електропередач. Є руйнування на двох підприємствах.

Також агресор обстріляв територію Червоногригорівської громади. Люди не постраждали.

На Харківщині ворог застосував проти цивільних людей 16 КАБ

За добу по Харківській області ворог застосував проти цивільних людей та цивільних об’єктів інфраструктури 16 КАБ, 3 ракети різного типу, 1 FPV-дрон, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Чугуївському районі в с. Піщане внаслідок обстрілу пошкоджено шість будинків. У Чугуєві внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих.

У Куп'янську внаслідок обстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди, в наслідок обстрілу БПЛА горів будинок.

У Куп'янському районі біля с. Приколотне, за межами населеного пункту внаслідок обстрілу горіла трава. У с. Пристін внаслідок обстрілу КАБ горіла господарча споруда. У с. Глушківка внаслідок обстрілу ФАБ-250 горіла трава. У с. Малий Бурлук внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5Га.

По Запорізькій області росіяни вдарили 498 разів

Впродовж доби окупанти 498 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 16 населених пунктів. Ворог завдав 3 авіаційних удари по Павлівці та Білогір’ю, повідомляють в ОВА.

275 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Гуляйполе, Залізничне, Малу Токмачку, Успенівку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку та Верхню Терсу, 12 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Омельник, Новоандріївку, Роботине та Новоданилівку.

208 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Сумщині було 22 вибухи

Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська та Есманьська громади, повідомили в ОВА.

Есманьська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (1 вибух) та мінометний обстріл (4 вибухи). Хотінська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади. Великописарівська громада: ворог бив з гранатометів (16 вибухів).

На Херсонщині поранено 15 людей

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Зимівник, Приозерне, Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Львове, Білогірка, Михайлівка, Добрянка, Одрадокам'янка, Високопілля та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також пошкоджено газопровід, господарська споруда, автобус, приватні автомобілі та автівка "швидкої". Через російську агресію 15 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 123 людини, у тому числі 8 дітей, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Курахівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку та промзону. В Українську Селидівської ТГ пошкоджено будинок. У Новоекономічному Гродівської ТГ пошкоджено 3 будинки. У Новогродівці зруйновано 4 гаражі. У Покровську 1 людина загинула і 2 поранено, зруйновано 2 будинки і промислову будівлю, пошкоджено 21 приватний будинок і багатоповерхівку. У Мирнограді поранено людину.

Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджені 2 приватні будинки, лінія електропередач та будівля підприємства. В Іллінівській ТГ пошкоджені 6 об'єктів: 4 у Плещіївці, 1 у Старій Миколаївці та Катеринівці.

Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську 3 будинки зруйновано і 2 пошкоджено.