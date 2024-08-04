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Нічний обстріл на Полтавщині спричинив значні затримки в русі поїздів "Укрзалізниці"

Нічний обстріл на Полтавщині спричинив значні затримки в русі поїздів "Укрзалізниці"
Наслідки минулої атаки на залізничну інфраструктуру. Фото: УЗ

Внаслідок нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині поїзди "Укрзалізниці" зазнали значних затримок. Відновлювальні роботи тривають, і залізничники докладають усіх зусиль для мінімізації незручностей для пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

УЗ наводить поточні затримки поїздів:

  • 21/22 Харків - Львів: +10 годин 34 хвилини,
  • 103/104 Краматорськ - Львів: +10 годин 34 хвилини,
  • 1/2 Харків - Івано-Франківськ: +10 годин 06 хвилин,
  • 201/202 Харків - Ворохта: +10 годин 06 хвилин,
  • 63/64 Харків - Львів: +4 години 57 хвилин,
  • 111/112 Ізюм - Львів: +4 години 57 хвилин,
  • 112/111 Львів - Ізюм: +2 години 25 хвилин.

Через ці затримки також буде змінено розклад відправлення зворотних рейсів:

  • 64/63 Львів - Харків: орієнтовне відправлення з затримкою в 2 години,
  • 112/111 Львів - Ізюм: орієнтовне відправлення з затримкою в 2 години,
  • 2/1 Івано-Франківськ - Харків: орієнтовне відправлення з затримкою в 3 години,
  • 202/201 Ворохта - Харків: відправлення за графіком, але з неграфіковою зупинкою на станції Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

"Укрзалізниця" перепрошує за незручності, які виникли через обстріл, що вплинув на плани тисяч пасажирів. Працівники компанії з ночі працюють над тим, щоб якомога швидше доставити всіх до місць призначення.

Зазначається, що деякі ушкоджені ділянки інфраструктури вже відновлено.

Перевізник додає, що за зміною часу затримки можна стежити онлайн: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Зауважимо, що попри постійні обстріли, за перші шість місяців 2024 року поїздами “Укрзалізниці” далекого сполучення скористалися 13,3 мільйона пасажирів, що на 23%, або 2,4 мільйона осіб перевищує показники аналогічного періоду минулого року. 

Автор:
Тетяна Гойденко