"Укрзализныця" договаривается об использовании своих вагонов в Грузии, Азербайджане, Казахстане и Туркменистане

С начала июля Украина возобновила паромное сообщение с Грузией по маршруту Черноморск – Батуми. В этой связи участники аграрного рынка подняли вопрос использования вагонов "Укрзализныци" в Грузии, Азербайджане, Казахстане и Туркменистане.

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Об этом пишет Rail.insider.

Отмечается, что участники аграрного рынка во время онлайн-совещания спросили о возможности передачи вагонов украинской регистрации на железной дороге Грузии, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

В ответ заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев напомнил, что после начала полномасштабного вторжения УЗ прекратила сотрудничество в рамках железнодорожного соглашения между странами СНГ.

По его словам, "Укрзализныця" работает над заключением двусторонних соглашений по сотрудничеству с каждой железнодорожной администрацией отдельно.

"Чтобы не было проблем в сообщении между этими странами и использовании вагонов, департамент технологии перевозок и коммерческой работы УЗ уже направил письма в Грузию, Казахстан, Туркменистан... об использовании вагонов с украинской регистрацией в этих странах", — подчеркнул Ткачев.

Он посоветовал тем, кто планирует такие перевозки, обратиться в "Укрзализныцу" за разъяснением всех деталей.

Напомним, АО "Укрзализныця" и Duisburger Hafen Aktiengesellschaft летом планируют запустить регулярные контейнерные и контрейлерные поезда между Украиной и портом Дуйсбург. Уже подписан соответствующий меморандум.

Украина планирует возобновить паромные перевозки с Азербайджаном

Напомним, Администрация морских портов завершает переговоры по восстановление паромных перевозок по маршруту Азербайджан-Украина.

"На завершающем этапе находятся переговоры по возобновлению паромных перевозок из Баку в Украину и транзитом через все проходящие суда страны", - отметил глава АМПУ Юрий Литвин.

Он надеется, что паромная переправа заработает в ближайшее время.