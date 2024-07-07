"Укрзалізниця" домовляється про використання своїх вагонів у Грузії, Азербайджані, Казахстані та Туркменістані

З початку липня Україна відновила поромне сполучення з Грузією за маршрутом Чорноморськ - Батумі. У зв’язку з цим учасники аграрного ринку порушили питання використання вагонів "Укрзалізниці" у Грузії, Азербайджані, Казахстані та Туркменістані.

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Про це пише Rail.insider.

Зазначається, що учасники аграрного ринку під час онлайн-наради запитали про можливість передачі вагонів української реєстрації на залізниці Грузії, Азербайджану, Казахстану та Туркменістану.

У відповідь заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення УЗ припинила співпрацю в межах залізничної угоди між країнами СНД.

За його словами, наразі "Укрзалізниця" працює над укладенням двосторонніх угод щодо співробітництва з кожною залізничною адміністрацією окремо.

"Щоб не було проблем у сполученні між цими країнами та використанні вагонів, департамент технології перевезень та комерційної роботи УЗ уже спрямував листи до Грузії, Казахстану, Туркменістану… щодо використання вагонів з українською реєстрацією в цих країнах", — наголосив Ткачов.

Він порадив тим, хто планує такі перевезення, звернутися до "Укрзалізниці" за роз’ясненням усіх деталей.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" та Duisburger Hafen Aktiengesellschaft влітку планують запустити регулярні контейнерні та контрейлерні поїзди між Україною та портом Дуйсбург. Уже підписано відповідний меморандум.

Україна планує відновити поромні перевезення з Азербайджаном

Нагадаємо, Адміністрація морських портів завершує переговори щодо відновлення поромних перевезень за маршрутом Азербайджан-Україна.

"На завершальному етапі перебувають переговори щодо відновлення поромних перевезень з Баку в Україну і транзитом через усі країни, які проходять судна", - зауважив голова АМПУ Юрій Литвин.

Він сподівається, що поромна переправа запрацює найближчим часом.