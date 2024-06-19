Україна відновлює поромне сполучення з Грузією: коли перший рейс

Компанія Ukrferry відновлює поромне сполучення Чорноморськ – Батумі, яке було зупинено на початку повномасштабної війни. Перший рейс із Чорноморська до Батумі заплановано на 2 липня. Час у дорозі становитиме близько 60 годин

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Про це пише LIGA.net.

Курсуватиме пором на 250 пасажирських місць

Зазначається, що на маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині. Знаходиться під класифікаційним наглядом Lloyd, вказано на сайті Ukrferry.

Згідно з розкладом, який опублікований на сайті компанії, перший рейс із Чорноморська заплановано на 2 липня. Час у дорозі становить близько 60 годин.

Пором має 250 пасажирських місць у каютах люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісцевих каютах з усіма зручностями. Пасажири матимуть змогу скористатися послугами ресторану та бару, салону відпочинку, салону з відео та супутникового ТБ, дитячого куточка.

Висока мореплавність судна та його значні розміри (довжина – понад 190 м, ширина – 28 м) дозволяють мінімізувати хитавицю навіть у штормових умовах.

Дві вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів TIR.

Україна планує відновити поромні перевезення з Азербайджаном

Нагадаємо, Адміністрація морських портів завершує переговори щодо відновлення поромних перевезень за маршрутом Азербайджан-Україна.

"На завершальному етапі перебувають переговори щодо відновлення поромних перевезень з Баку в Україну і транзитом через усі країни, які проходять судна", - зауважив голова АМПУ Юрій Литвин.

Литвин сподівається, що поромна переправа запрацює найближчим часом.