Украина восстанавливает паромное сообщение с Грузией: когда первый рейс

Компания Ukrferry восстанавливает паромное сообщение Черноморск – Батуми, которое было остановлено в начале полномасштабной войны. Первый рейс из Черноморска в Батуми запланирован на 2 июля. Время в пути составит около 60 часов

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет LIGA.net.

Курсировать паром на 250 пассажирских мест

Отмечается, что на маршруте будет курсировать автомобильно-железнодорожный/пассажирский паром Kaunas, построенный в 1989 году в Германии. Находится под классификационным наблюдением Lloyd, указано на сайте Ukrferry.

Согласно расписанию, которое опубликовано на сайте компании, первый рейс из Черноморска запланирован на 2 июля. Время в пути составляет около 60 часов.

Паром имеет 250 пассажирских мест в каютах люкс, полулюкс, двух- и трехместных каютах со всеми удобствами. Пассажиры смогут воспользоваться услугами ресторана и бара, салона отдыха, салона видео и спутникового ТВ, детского уголка.

Высокая мореходность судна и их значительные размеры (длина – более 190 м, ширина – 28 м) позволяют минимизировать качку даже в штормовых условиях.

Две грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 49 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей TIR.

Украина планирует возобновить паромные перевозки с Азербайджаном

Напомним, Администрация морских портов завершает переговоры по возобновлению паромных перевозок по маршруту Азербайджан-Украина.

"На завершающем этапе находятся переговоры по возобновлению паромных перевозок из Баку в Украину и транзитом через все проходящие суда страны", - отметил глава АМПУ Юрий Литвин.

Литвин надеется, что паромная переправа заработает в ближайшее время.