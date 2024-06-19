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Украина восстанавливает паромное сообщение с Грузией: когда первый рейс
Компания Ukrferry восстанавливает паромное сообщение Черноморск – Батуми, которое было остановлено в начале полномасштабной войны. Первый рейс из Черноморска в Батуми запланирован на 2 июля. Время в пути составит около 60 часов
Об этом пишет LIGA.net.
Курсировать паром на 250 пассажирских мест
Отмечается, что на маршруте будет курсировать автомобильно-железнодорожный/пассажирский паром Kaunas, построенный в 1989 году в Германии. Находится под классификационным наблюдением Lloyd, указано на сайте Ukrferry.
Согласно расписанию, которое опубликовано на сайте компании, первый рейс из Черноморска запланирован на 2 июля. Время в пути составляет около 60 часов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Паром имеет 250 пассажирских мест в каютах люкс, полулюкс, двух- и трехместных каютах со всеми удобствами. Пассажиры смогут воспользоваться услугами ресторана и бара, салона отдыха, салона видео и спутникового ТВ, детского уголка.
Высокая мореходность судна и их значительные размеры (длина – более 190 м, ширина – 28 м) позволяют минимизировать качку даже в штормовых условиях.
Две грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 49 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей TIR.
Украина планирует возобновить паромные перевозки с Азербайджаном
Напомним, Администрация морских портов завершает переговоры по возобновлению паромных перевозок по маршруту Азербайджан-Украина.
"На завершающем этапе находятся переговоры по возобновлению паромных перевозок из Баку в Украину и транзитом через все проходящие суда страны", - отметил глава АМПУ Юрий Литвин.
Литвин надеется, что паромная переправа заработает в ближайшее время.