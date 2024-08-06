"Укрзализныця" впервые с начала года получит негативный финансовый результат: в чем причина

По итогам работы "Укрзализныци" в июле 2024 года впервые с начала года компания прогнозирует негативный финансовый результат, несмотря на улучшение операционной эффективности по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Несмотря на то, что рост затрат на энергоносители на 40% был частично компенсирован экономией по другим операционным расходам, рост курсовых расходов и ухудшение структуры перевозок грузов стали причинами негативного финансового результата.

В частности, в июле был зафиксирован рост объемов перевозки убыточных грузов, таких как железная и марганцевая руда, которые превысили 3,6 млн. тонн, что на 65% больше, чем в июле 2023 года. В то же время объемы перевозок зерна, важного и высокодоходного груза снизились на 19% по сравнению с предыдущим месяцем.

Также в июле "Укрзализныця" перевезла 13,6 миллионов тонн грузов, что на 12% больше по сравнению с июлем прошлого года. Однако внутренние перевозки уменьшились на 22% до 6,4 миллиона тонн, тогда как экспортные перевозки выросли на 93% до 6,4 миллиона тонн. Перевозки на импорт увеличились на 39%, до 746 тысяч тонн.

Кроме того, в течение семи месяцев этого года "Укрзализныця" уменьшила постоянные затраты, не учитывая рост цен на электроэнергию и затрат на оплату труда, которая ниже среднего уровня по Украине.

"Укрзализныця выступает за сближение стоимости перевозки грузов разных тарифных классов. Нет никакого экономического обоснования существования большой разницы в стоимости перевозки грузов разных тарифных классов, ведь инфраструктурная составляющая (расходы на обслуживание инфраструктуры) для всех грузов одинаковы", — говорится в сообщении перевозчика.

"Укрзализныця" обеспокоена ростом объемов перевозок убыточных грузов

Напомним, что в июле "Укрзализныця" отчитывалась о значительном росте объемов грузоперевозок в первом полугодии 2024 года. С января по июнь компания перевезла более 90 миллионов тонн грузов, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Несмотря на всеобщее улучшение показателей, в "Укрзализныце" отмечают рост объемов перевозок убыточных грузов, таких как железная и марганцевая руда, и каменный уголь. В первом полугодии перевезено 22,9 млн тонн железной и марганцевой руды, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы перевозок зерновых грузов, напротив, уменьшились на 19%.

Отмечается, что увеличение перевозок убыточных грузов ставит под угрозу финансовую стабильность компании, несмотря на общий рост перевозок стратегически важных грузов, таких как выросшее на 43% зерно по сравнению с прошлым годом.

"Важно, что помимо общего объема перевозок вырос и экспорт стратегически важного груза – зерновых культур – по сравнению с прошлым годом на 43%. Это важно для укрепления экономики страны. Но сейчас уже наблюдаем рост объемов перевозок внеклассных – убыточных грузов, что является вызовом для финансовой стабильности компании", – прокомментировал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.