За первое полугодие "Укрзализныця" перевезла более 20,6 млн пассажиров в пригородном сообщении: какие направления избрали украинцы чаще всего

За первые шесть месяцев 2024 года "Укрзализныця" обеспечила перевозку более 20,6 миллионов пассажиров в пригородном сообщении, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Согласно сообщению прессслужбы перевозчика, ежедневно пригородными поездами пользуется около 113 тысяч пассажиров, направляющихся на работу, учебу, в больницы или просто по делам. При этом четверть пассажиров пользуются льготами и ездят бесплатно.

Наибольший пассажиропоток традиционно сосредоточен в столичном регионе, куда пригородными поездами следуют жители четырех областей: Киевской, Житомирской, Винницкой и Черниговской.

Также, несмотря на убыточность пригородных перевозок, "Укрзализныця" активно обновляет подвижной состав. С начала года было модернизировано пять электропоездов и один дизель-поезд на собственных мощностях компании.

Добавим, что показатели пассажирских перевозок "Укрзализныци" вышли на довоенный уровень. За первые четыре месяца 2024 компания перевезла на 25% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае более 2 миллионов пассажиров воспользовались услугами "Укрзализныци" для путешествий по Украине, а еще 200 тысяч – для поездок за границу.

В июне компания установила новый рекорд, перевозив в сутки 100 тысяч пассажиров – это самый большой показатель с начала войны, если не учитывать период эвакуации.

Также за первое полугодие 2024 года "Укрзализныця" увеличила пассажироперевозки в дальнем сообщении на 23%. Следовательно, 13,3 миллиона пассажиров воспользовались услугами компании, что на 2,4 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания объясняет положительную динамику активным развитием удобных маршрутов и внедрением системы пересадочных узлов.