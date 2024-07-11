За перше півріччя "Укрзалізниця" перевезла понад 20,6 млн пасажирів у приміському сполученні: які напрямки обрали українці найчастіше

За перші шість місяців 2024 року "Укрзалізниця" забезпечила перевезення понад 20,6 мільйонів пасажирів у приміському сполученні, що на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Згідно з повідомленням пресслужби перевізника, щодня приміськими поїздами користується близько 113 тисяч пасажирів, які прямують на роботу, навчання, до лікарень або просто у справах. При цьому чверть пасажирів користується пільгами та їздить безкоштовно.

Найбільший пасажиропотік традиційно зосереджений у столичному регіоні, куди приміськими поїздами прямують жителі чотирьох областей: Київської, Житомирської, Вінницької та Чернігівської.

Також, незважаючи на збитковість приміських перевезень, "Укрзалізниця" активно оновлює рухомий склад. З початку року було модернізовано 5 електропоїздів та один дизель-поїзд на власних потужностях компанії.

Додамо, що показники пасажирських перевезень "Укрзалізниці" вийшли на довоєнний рівень. За перші чотири місяці 2024 року компанія перевезла на 25% більше пасажирів, ніж за аналогічний період минулого року.

У травні понад 2 мільйони пасажирів скористалися послугами "Укрзалізниці" для подорожей Україною, а ще 200 тисяч – для поїздок за кордон.

У червні компанія встановила новий рекорд, перевізши за добу 100 тисяч пасажирів – це найбільший показник з початку війни, якщо не враховувати період евакуації.

Також за перше півріччя 2024 року "Укрзалізниця" збільшила пасажироперевезення у далекому сполученні на 23%. Відтак 13,3 мільйона пасажирів скористалися послугами компанії, що на 2,4 мільйона більше, ніж за аналогічний період минулого року. Компанія пояснює позитивну динаміку активним розвитком зручних маршрутів та впровадженням системи пересадочних вузлів.