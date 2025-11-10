"Укрзализныця" прогнозирует падение грузоперевозок и прибыльности в 2025-2027 годах

Объем грузовых перевозок "Укрзализныци" в 2025 году сократится примерно на 7% — до 160 млн тонн против 173 млн тонн в прошлом году. Такие прогнозы компания представила 7 ноября в ходе презентации обновленной стратегии. В последующие годы ожидается незначительное восстановление: в 2026-м – до 161 млн тонн, а в 2027-м – до 162 млн тонн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ближайшие годы объемы перевозок основных грузов будут оставаться ниже, чем до войны. В частности, в 2025-2026 годах планируется транспортировка около 44 млн тонн руды и марганца, что лишь чуть больше, чем в прошлом году, однако в 2027 году этот показатель может снова снизиться до 42 млн тонн.

Перевозки зерна и муки прогнозируются на уровне 31 млн. тонн, что на пятую часть меньше, чем в 2024 году. Аналогичная тенденция наблюдается в секторе строительных материалов — вместо 35 млн. тонн в прошлом году компания ожидает всего 30–32 млн. тонн в период 2025–2027 годов.

Падение также подвергается перевозке каменного угля — с 23 до 19 млн тонн. В то же время компания прогнозирует незначительный рост объемов в категории "другие грузы" - с 32 млн тонн в 2024 году до 36 млн тонн в 2025-м, с последующим ежегодным увеличением на 1 млн тонн.

В целом с 2021 по 2025 год грузопотоки "Укрзализныци" сократились почти вдвое - с 315 до 160 млн тонн. Наибольшее падение зафиксировано в перевозке угля (-62%), стройматериалов (-52%) и руды (-43%).

Финансовые показатели компании тоже ухудшаются. Если в 2024 году грузовые перевозки принесли прибыль более 20 млрд грн, то уже в 2025-м она может сократиться до 3,2 млрд грн. В 2026 году ожидается ущерб в 0,6 млрд грн, а в 2027 году он может возрасти до 4,8 млрд грн.

В "Укрзализныце" объясняют это замороженными тарифами, которые последний раз пересматривались еще в 2022 году. За это время индекс цен производителей увеличился почти на 70%, что значительно снизило реальную прибыльность перевозок.

Заместитель директора департамента коммерческой работы компании Валерий Ткачев отметил, что "Укрзализныця" ведет активный поиск новых грузопотоков, в частности, в секторах ритейла, деревообработки, промышленных товаров и малого бизнеса.

В то же время, заместитель председателя наблюдательного совета Сергей Лещенко сообщил, что для стабилизации финансового состояния компания предлагает индексацию грузовых тарифов — на 27,5% с 1 января 2026 года и еще на 11% с 1 июля.

За первое полугодие 2025 года экспортные перевозки сократились на 13,5% — до 38,7 млн. тонн, внутренние — на 11,7%, до 35,5 млн. тонн, тогда как импортные выросли на 5,4%, до 5,3 млн. тонн.

В 2024 году "Укрзализныця" увеличила выручку на 11,1% до 102,9 млрд грн, но получила чистый убыток 2,7 млрд грн против прибыли 5 млрд грн в 2023 году. За девять месяцев 2025 года убыток составил 7,2 млрд грн.

Добавим, "Укрзализныця" ожидает завершения расчетов по определению новых расчетных скоростей движения грузовых вагонов собственности компании, которые планируется ввести с 1 января 2026 г.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейших металлургических компаний ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).