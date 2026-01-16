Запланована подія 2

В январе уменьшился объем передачи зерна "Укрзализныцей" в большинство стран-соседей: детали

Грузовые вагоны
"Укрзализныця" входит в 2026 год с прогнозом более 28 млрд грн убытков / Укрзалізниця

В январе уменьшился объем передачи зерна по железной дороге почти во все соседние страны. Общий показатель среднесуточной передачи зерновых грузов и дробей за этот период составил 171 вагон, что на 14 единиц (или на 7,6%) меньше по сравнению с декабрем прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider.

Венгрия – лидер вопреки трендам

Единственной страной, продемонстрировавшей положительную динамику, стала Венгрия. С начала января вырос объем передачи вагонов с зерном именно из-за венгерских пограничных переходов. В настоящее время эта страна уверенно удерживает первое место по объему приема украинского зерна.

В среднем через пункты пропуска с этой страной каждый день проходит 57,7 вагона. Если сравнивать с декабрьскими данными, то этот показатель вырос на 6,1 единицы в сутки.

Спад по другим направлениям

В противоположность венгерскому направлению другие пограничные переходы демонстрируют ощутимое снижение активности. Ситуация по странам выглядит следующим образом:

  • Словакия – объемы упали на 2,8 вагона в сутки. Текущий результат зафиксирован на отметке 28,2 единицы;
  • Польша – в этом направлении наблюдается наиболее резкое сокращение. В январе через украинско-польские переходы следует только 5,6 вагона в сутки, что на 6,3 единицы меньше декабрьского показателя;
  • Румыния также демонстрирует отрицательную динамику – объемы передачи зерна уменьшились на 2,6 вагона, остановившись на уровне 5,3 единицы в сутки.

Эксперты увязывают такие колебания с праздничным периодом и пересмотром экспортных контрактов в начале года. Однако, несмотря на общее падение темпов на 7,6%, железнодорожная сеть остается ключевой артерией для украинского агросектора, а стабилизация объемов ожидается уже до конца февраля.

Напомним, с ерном с долей 26% заняли первое место среди грузов, транспортировавшихся по железной дороге в контейнерах в 2025 году. За 12 месяцев 2025 года объемы перевозок грузов в контейнерах составляли 241 582 ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте).

Автор:
Татьяна Ковальчук