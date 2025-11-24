Экспорт зерновых: Венгрия стала лидером по объему приема украинского зерна по железной дороге

Украинский железнодорожный экспорт зерновых из-за западных пограничных переходов демонстрирует рост. Общий показатель среднесуточной передачи зерна в настоящее время достигает 156 вагонов в сутки, что на 21 единицу больше, чем было зафиксировано в октябре. Лидером по объемам приема украинского зерна по железной дороге является Венгрия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RAIL.insider, со ссылкой на онлайн-совещание представителей АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка.

Лидерство Венгрии

Ключевым направлением для экспорта украинского зерна по железной дороге остается Венгрия. Объем передачи через украино-венгерские пограничные переходы вырос до 43,5 вагона в сутки. Это на 3,3 единицы больше, чем неделей раньше.

Увеличились также объемы передачи зерновых другим странам-соседям:

Словакия – объем вырос на 1,4 вагона в сутки и теперь составляет 14,9 единицы в сутки;

Румыния — количество вагонов с зерном выросло на один вагон, достигнув показателя 10,6 единицы в сутки.

В то же время объем передачи зерна через пограничные переходы в Польшу упал на 1,7 вагона. Сейчас этим направлением следует только 5,1 единицы в сутки.

Напомним, на рынке железнодорожных перевозок зерна зафиксирован резкий рост ставок на использование зерновозов собственности АО "Укрзализныця". По итогам аукционов "Prozorro.Продажи" 11 ноября средневзвешенная стоимость аренды достигла 5378 грн/сутки без НДС.