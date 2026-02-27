Запланована подія 2

Регіональні поїзди змінюють маршрути: УЗ організовує трансфери та адаптовані графіки

Залізниця продовжує роботу / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" повідомляє про нові зміни у русі поїздів через безпекову ситуацію у деяких регіонах України. Моніторингові групи працюють у посиленому режимі, а рух організовується з урахуванням актуальної безпеки. Пасажирам радять уважно стежити за push-сповіщеннями в застосунку УЗ та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Після нічного обстрілу місто фіксувало перебої з електропостачанням, однак приміські поїзди вийшли на маршрути. Можливі затримки до однієї години, скасувань рейсів немає. Водночас через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до та зі станції Дніпро-Головний для чотирьох поїздів — №86/85, №128/127, №6 та №40/39. Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі переважно забезпечується автобусними трансферами.

На харківсько-донецькому напрямку від Лозової у бік Краматорська пасажирів також доправляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано чекатиме на трансфер із Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

На Сумщині та Чернігівщині регіональні поїзди тимчасово курсують лише до Конотопа та з нього. На ніжинському напрямку приміське сполучення працює за адаптованими графіками.

Моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі, організовуючи рух з урахуванням оперативної обстановки.

Укрзалізниця просить пасажирів тримати увімкненими push-сповіщення в застосунку УЗ та дотримуватися вказівок поїзних бригад і працівників вокзалів.

Також нагадаємо, що уночі 27 лютого російська армія знову атакувала портову та припортову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств.

