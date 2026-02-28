Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,25

51,08

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нічна атака дронів на Дніпропетровщині: поранено машиніста, рух поїздів збережено

Росіяни вдарили дронами по залізничній станції на Дніпропетровщині
Росіяни вдарили дронами по залізничній станції на Дніпропетровщині / Міністерство розвитку громад та територій України

Уночі російські війська атакували безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджено електровоз, поранення отримав машиніст. Йому оперативно надали медичну допомогу, стан — стабільний.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України

На місці влучання виникла пожежа. Підрозділи ДСНС та інші екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Атака стала черговою спробою зірвати роботу цивільної логістики. Російські сили системно завдають ударів по інфраструктурі, що забезпечує пасажирські та вантажні перевезення, евакуацію та постачання по всій країні.

Попри пошкодження, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється відповідно до графіка. Залізниця продовжує забезпечувати сполучення навіть в умовах постійних загроз.

Запоріжжя після обстрілу: перебої зі світлом і тимчасові обмеження руху

У Запоріжжі після нічного обстрілу фіксували перебої з електропостачанням. Приміські поїзди вийшли в рейси, однак можливі затримки до однієї години. Скасувань наразі немає.

Тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для таких поїздів:

  • №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів
  • №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів
  • №6 Ясіня — Запоріжжя
  • №40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям переважно забезпечується автобусними трансферами.

Нагадаємо, кілька днів тому  РФ атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України. Ворог бив і по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.

Автор:
Тетяна Гойденко