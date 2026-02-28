Нічна атака дронів на Дніпропетровщині: поранено машиніста, рух поїздів збережено

Уночі російські війська атакували безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджено електровоз, поранення отримав машиніст. Йому оперативно надали медичну допомогу, стан — стабільний.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України

На місці влучання виникла пожежа. Підрозділи ДСНС та інші екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Атака стала черговою спробою зірвати роботу цивільної логістики. Російські сили системно завдають ударів по інфраструктурі, що забезпечує пасажирські та вантажні перевезення, евакуацію та постачання по всій країні.

Попри пошкодження, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється відповідно до графіка. Залізниця продовжує забезпечувати сполучення навіть в умовах постійних загроз.

Запоріжжя після обстрілу: перебої зі світлом і тимчасові обмеження руху

У Запоріжжі після нічного обстрілу фіксували перебої з електропостачанням. Приміські поїзди вийшли в рейси, однак можливі затримки до однієї години. Скасувань наразі немає.

Тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для таких поїздів:

№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів

№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів

№6 Ясіня — Запоріжжя

№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям переважно забезпечується автобусними трансферами.

Нагадаємо, кілька днів тому РФ атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України. Ворог бив і по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.