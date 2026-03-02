Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

РФ ударила по пригородному поезду в Криворожском районе, погибший

РФ ударила по пригородному поезду
РФ ударила по пригородному поезду / Министерство развития общин и территорий Украины

В Криворожском районе Днепропетровская область вражеский дрон атаковал один из находившихся в движении вагонов пригородного поезда. В результате атаки погиб один человек, еще семь пассажиров получили ранения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

В УЗ отметили, что локомотивная бригада немедленно остановила поезд. Пассажиров эвакуирована и оказана первая медицинская помощь. На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС Украины, железнодорожники и фельдшеры с ближайших станций и депо.

Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей медицинской помощи. Организуется перевозка всех пассажиров в пункты назначения.

Напомним, 28 февраля российские войска атаковали беспилотниками одну из станций на Днепропетровщине. В результате удара поврежден электровоз, ранение получил машинист.

Автор:
Татьяна Гойденко