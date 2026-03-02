РФ ударила по пригородному поезду в Криворожском районе, погибший

В Криворожском районе Днепропетровская область вражеский дрон атаковал один из находившихся в движении вагонов пригородного поезда. В результате атаки погиб один человек, еще семь пассажиров получили ранения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

В УЗ отметили, что локомотивная бригада немедленно остановила поезд. Пассажиров эвакуирована и оказана первая медицинская помощь. На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС Украины, железнодорожники и фельдшеры с ближайших станций и депо.

Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей медицинской помощи. Организуется перевозка всех пассажиров в пункты назначения.

Напомним, 28 февраля российские войска атаковали беспилотниками одну из станций на Днепропетровщине. В результате удара поврежден электровоз, ранение получил машинист.