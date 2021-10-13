Транспорт 1 час назад

WizzAir запускает новые маршруты из четырех украинских городов

До подписания соглашения об открытом небе эти маршруты были недоступны

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Венгерская авиакомпания WizzAir запустит около 30 новых маршрутов из украинских городов. Об этом заявил президент WizzAir Роберт Кэри, передает корреспондент Delo.ua.

По его словам, в связи с подписанием соглашения об отрытом небе в компании запустят:

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– 12 маршрутов из Киева;

– 9 маршрутов из Львова;

– 3 маршрута из Одессы;

– 2 маршрута из Харькова.

До подписания соглашения об открытом небе эти маршруты были недоступны. При этом подписание соглашения никак не влияет на формирование цены на билеты.

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Первый рейс в Париж стартует с декабря этого года, цена билетов от 24,99 евро. Это акционная стоимость, однако она от обычной цены не будет сильно отличаться.

Также в компании хотят участить рейсы из Львова и Харькова по уже существующим маршрутам.

С марта следующего года из Одессы будут доступны маршруты в Лондон, Пардубице, Афины и Салоники. Из Харькова — в Пардубице.  

Таким образом, авиакомпания добавила четыре новых международных направления из Украины: Испания, Франция, Бельгия, Нидерланды. Сейчас у нее 117 маршрутов из Украины в 22 страны мира.

На сегодняшний день уже работают пять новых самолетов, которые базируются в аэропорту Киев, и два самолета в аэропорту Львов. Кэри добавил, что когда в Украине появится спрос на внутренние маршруты, в компании рассмотрят возможность запустить рейсы внутри страны.

Напомним, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение об общем авиационном пространстве

Ранее Совет ЕС дал согласие на подписание такого соглашения как с Украиной, так и с еще тремя странами — Арменией, Тунисом и Катаром.

Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начат еще в 1999 году. 12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию начать соответствующие переговоры с Украиной. В октябре 2013 года текст соглашения об "открытом небе" был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено на неопределенный срок.

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