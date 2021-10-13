WizzAir запускает новые маршруты из четырех украинских городов

Венгерская авиакомпания WizzAir запустит около 30 новых маршрутов из украинских городов. Об этом заявил президент WizzAir Роберт Кэри, передает корреспондент Delo.ua.

По его словам, в связи с подписанием соглашения об отрытом небе в компании запустят:

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– 12 маршрутов из Киева;

– 9 маршрутов из Львова;

– 3 маршрута из Одессы;

– 2 маршрута из Харькова.

До подписания соглашения об открытом небе эти маршруты были недоступны. При этом подписание соглашения никак не влияет на формирование цены на билеты.

Первый рейс в Париж стартует с декабря этого года, цена билетов от 24,99 евро. Это акционная стоимость, однако она от обычной цены не будет сильно отличаться.

Также в компании хотят участить рейсы из Львова и Харькова по уже существующим маршрутам.

С марта следующего года из Одессы будут доступны маршруты в Лондон, Пардубице, Афины и Салоники. Из Харькова — в Пардубице.

Таким образом, авиакомпания добавила четыре новых международных направления из Украины: Испания, Франция, Бельгия, Нидерланды. Сейчас у нее 117 маршрутов из Украины в 22 страны мира.

На сегодняшний день уже работают пять новых самолетов, которые базируются в аэропорту Киев, и два самолета в аэропорту Львов. Кэри добавил, что когда в Украине появится спрос на внутренние маршруты, в компании рассмотрят возможность запустить рейсы внутри страны.

Напомним, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение об общем авиационном пространстве.

Ранее Совет ЕС дал согласие на подписание такого соглашения как с Украиной, так и с еще тремя странами — Арменией, Тунисом и Катаром.

Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начат еще в 1999 году. 12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию начать соответствующие переговоры с Украиной. В октябре 2013 года текст соглашения об "открытом небе" был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено на неопределенный срок.