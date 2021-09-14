Объем мирового авиарынка за десять лет вырастет до $9 трлн, — эксперты Boeing

Общий объем рынка продуктов и услуг в гражданской авиации, оборонном секторе и космической отрасли на ближайшее десятилетие оценивается в $9 трлн. В то же время в 2020 году этот показатель значился на уровне $8,5 трлн.

Об этом говорится в ежегодном прогнозе развития мировой аэрокосмической отрасли компании Boeing.

Так, в прошлом году аналитики Boeing оценивали этот показатель в $8,5 трлн, а в 2019 году — до пандемии — в $8,7 трлн. Более оптимистичный прогноз компании отражает динамичное восстановление рынка от последствий пандемии.

"Наша отрасль восстанавливается и проявляет гибкость, поэтому мы сохраняем уверенность в долгосрочном росте мировой аэрокосмической индустрии. Мы воодушевлены скоростью разработки вакцин и темпами реализации отложенного спроса на авиапутешествия со стороны пассажиров", — отмечает директор по стратегии Boeing Марк Аллен.

Объем рынка услуг в аэрокосмической отрасли до 2030 года оценивается в $3,2 трлн. Из них $1,7 трлн придется на сервисы для гражданской, деловой авиации и авиации общего назначения, а $1,5 трлн — на сервисы в рамках госзаказа. Цифровые решения и аналитика, модификации интерьера и услуги по переоборудованию пассажирских воздушных судов в грузовые продолжат пользоваться наибольшим спросом, ведь заказчики стремятся стать участниками динамично растущего рынка авиаперевозок, а также снизить свои операционные издержки.

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В ближайшей перспективе ожидается рост спроса на услуги по обучению. Это связано с необходимостью переучивания персонала на новые типы воздушных судов и с возобновлением эксплуатации воздушных судов после пандемии. Спрос на техническое обслуживание и запасные части по-прежнему будет определяться темпами восстановления рынка.

По мере восстановления рынка гражданской авиации от последствий пандемии найм персонала и эффективное обучение продолжают играть важнейшую роль в обеспечении безопасности полетов. Аналитики Boeing ожидают спрос на более чем 2,1 млн новых специалистов из числа летного и инженерно-технического состава для эксплуатации мирового парка гражданских воздушных судов в течение ближайших 20 лет. Из них 612 тысяч пилотов, 626 тысяч механиков и 886 тысяч бортпроводников.

Напомним, что, по данным Boeing, авиаперевозки в мире будут расти среднем 4% в год. Этот показатель не изменился по сравнению с аналогичным прогнозом компании в 2020 году.

Парк гражданских воздушных судов в мире превысит 49 тысяч единиц к 2040 году. На Китай, Европу, Северную Америку и страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться по 20% поставок новых самолетов. Оставшиеся 20% будут распределены между другими рынками. По оценке Boeing, спрос на новые гражданские самолеты до 2040 года составит свыше 43,5 тысячи единиц техники общей стоимостью $7,2 трлн. Это примерно на 500 воздушных судов больше, чем прогнозировали аналитики компании в 2020 году.