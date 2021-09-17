Ryanair намерен нарастить свое присутствие в Украине и стать главным инвестором страны

Лоукостер Ryanair планирует агрессивную экспансию в Украине, если страна присоединится к соглашению Европейского Союза по открытому небу в ближайшие месяцы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление исполнительного директора Ryanair Майкла О'Лири.

"Единственный рынок, на который я хотел бы обратить внимание, — это Украина... Я думаю, что мы станем крупнейшим инвестором в Украине, когда они присоединятся к европейскому "Открытому небу", — сказал О'Лири в обращении к инвесторам на ежегодном собрании авиакомпании.

По прогнозам О'Лири, Украина присоединится к соглашению об открытом небе до конца 2021 года.

Ryanair запустил свои первые рейсы в Украину в 2018 году. Лоукостер в настоящее время летает из пяти украинских аэропортов, но рассчитывает осуществлять рейсы из 12 аэропортов, которые уже технически готовы принимать самолеты Ryanair. Также авиакомпания видит потенциал на внутреннем рынке Украины.

Целевая группа пассажиров для Ryanair в Украине — рабочие мигранты, которые, по словам О'Лири, платят в среднем по 40 евро за рейс.

"Я думаю, что это будет модель, к которой мы будем агрессивно двигаться", — подытожил О'Лири.

Напомним, что Ryanair в августе 2021 года запустил два новых регулярных рейса из Львова в Каунас (Литва) и Венецию (Тревизо, Италия).

Кроме того, в октябре Ryanair запускает рейсы из Киева в Турин (Италия) в рамках зимнего расписания.