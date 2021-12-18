Ирландия вводит комендантский час из-за нового штамма коронавируса

Чтобы сдержать распространение коронавируса, кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с 19 декабря с 20:00 в отелях, кинотеатрах, барах, ресторанах и театрах.

Об этом сообщает CNN.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин в телеобращении заявил, что рост заболеваемости в стране является "причиной глубокой озабоченности", поэтому он представил ряд новых мер. Они включают в себя возвращение к удаленной работе. Также привитые люди должны будут показывать Covid-сертификат в театрах и кинотеатрах.

"Новый штамм коронавируса "Омикрон" настолько агрессивно распространяется на все возрастные группы, что мы, вероятно, будем наблюдать инфекции со скоростью, намного превышающей все, что мы видели до сих пор. Это очень серьезно", - заявил премьер.

Новые правила карантина вступят в силу с воскресенья, 19 декабря, и продлятся до 30 января 2022 года.

Так, закрытые помещения должны быть заполнены только на 50%.

Все прибывающие из-за границы должны пройти тест на антиген или ПЦР в зависимости от их статуса вакцинации, а всем прибывающим пассажирам рекомендуется проводить тестирование на антиген ежедневно в течение пяти дней подряд.

Свадебные фуршеты могут проводиться после 20.00, но количество гостей не должно превышать 100 человек.

Отметим, что в Ирландии один из самых высоких показателей вакцинации в Европе: 89,1% людей в возрасте старше 12 лет сделали прививку от Covid-19. Правительство планирует вакцинировать третьей дозой людей старше 50 лет и граждан, относящихся к группе риска.