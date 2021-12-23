В Украине разрешили делать бустерную прививку, но не всем

Украина вводит ревакцинальную (бустерную) дозу против Covid-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Эта категория населения сможет получить бустерную прививку по меньшей мере, через шесть месяцев с даты получения второй дозы.

"Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от Covid-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек", — объяснили в Минздраве.

На данный момент еще не доступна генерация Covid-сертификатов о бустерной вакцинации. Но в Минздраве заверили, что вскоре у украинцев будет возможность получить такой документ

Тем не менее люди, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться иммунная защита от коронавируса, по-прежнему не могут получить бустерную прививку.

При этом они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса вакцинации. В таком случае срок действия их сертификата не будет продлен.

Минздрав принял такое решение, опираясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 10 августа 2021 года. ВОЗ рекомендует делать ревакцинацию только уязвимым категориям населения или после того, как с течением времени двух доз вакцины станет недостаточно для надлежащей защиты от коронавируса.

Эта рекомендация связана с ограниченным количеством доз вакцин в мире, объяснили в Минздраве.

В середине декабря этого года Минздрав также разрешил отдельным категориям лиц разрешили получать дополнительную вакцину против коронавируса. Согласно приказу, который подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко, получить дополнительную дозу вакцины против Covid-19 рекомендуется:

людям с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

лицам с рядом других иммунодефицитов.

Напоминаем, по словам Ляшко, всем украинцам разрешат делать бустерную прививку против Covid-19 не раньше января-февраля 2022 года. Дело в том, что для принятия такого решения страна должна достигнуть определенного показателя вакцинации.

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