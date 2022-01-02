В Минздраве одобрили введение бустерной дозы вакцины людям старше 60 лет

Национальная техническая группа Министерства здравоохранения одобрила введение бустерной дозы вакцины людям старше 60 лет. Об этом в интервью изданию “Суспільне” сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

"На прошлой неделе уже состоялось заседание национальной технической группы экспертов, рассматривавших вопросы более широкого использования бустерной дозы, и было принято решение о применении бустерной дозы для пожилых людей старше 60 лет. Для таких лиц национальная техническая группа экспертов рекомендует проведение бустерной дозы через 6 месяцев после завершения базового курса прививки. Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", - сказал Кузин.

Он добавил, что ранее Минздрав одобрил бустерную дозу вакцины для медиков и по состоянию на 29 декабря ее уже получило около 3 тысяч человек.

Напомним, 1 января в Украине зафиксировано 1 863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 108, медработников — 12)