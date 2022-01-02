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Категория
Общество
Дата публикации

В Украине зафиксировали 1863 новых случая Covid-19

В Украине зафиксировали 1863 новых случая Covid-19
В Украине зафиксировали 1863 новых случая Covid-19

После выходного показатели заболеваемости традиционно снизились, в первый день нового года не госпитализировали ни одного пациента. За сутки 1 января в Украине зафиксировано 1 863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 108, медработников — 12).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализированы — 0 человек; 
  • летальных случаев — 98;
  • выздоровело — 2 259 человек.

За все время пандемии в Украине:

  •  заболело — 3 674 538 человек;
  • выздоровело — 3 477 188 человек; 
  • летальных случаев — 96 187;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 816 266.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине — закрыты. В остальные дни — будут работать по обычному расписанию. 

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу — 14 713 309 человек, получили две дозы — 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу — 4 063 человека, бустерную дозу — 5 452 человека. Всего проведено 28 457 565 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 277;
  • Винницкая область — 76;
  • Волынская область — 36;
  • Днепропетровская область — 66;
  • Донецкая область — 16;
  • Житомирская область — 127;
  • Закарпатская область — 76;
  • Запорожская область — 48;
  • Ивано-Франковская область — 103;
  • Киевская область — 85;
  • Кировоградская область — 45;
  • Луганская область — 6;
  • Львовская область — 115;
  • Николаевская область — 48;
  • Одесская область — 75;
  • Полтавская область — 100;
  • Ровенская область — 54;
  • Сумская область — 74;
  • Тернопольская область — 110;
  • Харьковская область — 90;
  • Херсонская область — 1;
  • Хмельницкая область — 72;
  • Черкасская область — 40;
  • Черновицкая область — 42;
  • Черниговская область — 81.

После выходного показатели заболеваемости традиционно снизились, в первый день нового года не госпитализировали ни одного пациента. Днем ранее болезнь диагностировали у 5026 человек.

Автор:
Светлана Манько