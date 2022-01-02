В Украине зафиксировали 1863 новых случая Covid-19

После выходного показатели заболеваемости традиционно снизились, в первый день нового года не госпитализировали ни одного пациента. За сутки 1 января в Украине зафиксировано 1 863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 108, медработников — 12).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы — 0 человек;

летальных случаев — 98;

выздоровело — 2 259 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 674 538 человек;

выздоровело — 3 477 188 человек;

летальных случаев — 96 187;

проведено ПЦР-тестирований — 16 816 266.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине — закрыты. В остальные дни — будут работать по обычному расписанию.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу — 14 713 309 человек, получили две дозы — 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу — 4 063 человека, бустерную дозу — 5 452 человека. Всего проведено 28 457 565 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 277;

Винницкая область — 76;

Волынская область — 36;

Днепропетровская область — 66;

Донецкая область — 16;

Житомирская область — 127;

Закарпатская область — 76;

Запорожская область — 48;

Ивано-Франковская область — 103;

Киевская область — 85;

Кировоградская область — 45;

Луганская область — 6;

Львовская область — 115;

Николаевская область — 48;

Одесская область — 75;

Полтавская область — 100;

Ровенская область — 54;

Сумская область — 74;

Тернопольская область — 110;

Харьковская область — 90;

Херсонская область — 1;

Хмельницкая область — 72;

Черкасская область — 40;

Черновицкая область — 42;

Черниговская область — 81.

После выходного показатели заболеваемости традиционно снизились, в первый день нового года не госпитализировали ни одного пациента. Днем ранее болезнь диагностировали у 5026 человек.