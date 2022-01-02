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В Украине зафиксировали 1863 новых случая Covid-19
После выходного показатели заболеваемости традиционно снизились, в первый день нового года не госпитализировали ни одного пациента. За сутки 1 января в Украине зафиксировано 1 863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 108, медработников — 12).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализированы — 0 человек;
- летальных случаев — 98;
- выздоровело — 2 259 человек.
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- заболело — 3 674 538 человек;
- выздоровело — 3 477 188 человек;
- летальных случаев — 96 187;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 816 266.
1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине — закрыты. В остальные дни — будут работать по обычному расписанию.
С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу — 14 713 309 человек, получили две дозы — 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу — 4 063 человека, бустерную дозу — 5 452 человека. Всего проведено 28 457 565 прививок.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 277;
- Винницкая область — 76;
- Волынская область — 36;
- Днепропетровская область — 66;
- Донецкая область — 16;
- Житомирская область — 127;
- Закарпатская область — 76;
- Запорожская область — 48;
- Ивано-Франковская область — 103;
- Киевская область — 85;
- Кировоградская область — 45;
- Луганская область — 6;
- Львовская область — 115;
- Николаевская область — 48;
- Одесская область — 75;
- Полтавская область — 100;
- Ровенская область — 54;
- Сумская область — 74;
- Тернопольская область — 110;
- Харьковская область — 90;
- Херсонская область — 1;
- Хмельницкая область — 72;
- Черкасская область — 40;
- Черновицкая область — 42;
- Черниговская область — 81.
После выходного показатели заболеваемости традиционно снизились, в первый день нового года не госпитализировали ни одного пациента. Днем ранее болезнь диагностировали у 5026 человек.