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Категория
Общество
Дата публикации

Запорожская и Волынская области покидают "красную" зону карантина: названа дата

Адаптивный карантин в Украине
В Украине больше не будет красного уровня эпидемической опасности Фото: Depositphotos

С 30 декабря в Волынской и Запорожской областях будет введен "желтый" уровень эпидемической опасности. Таким образом, в Украине больше не будет "красных" зон. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 

Соответствующее решение приняли 28 декабря во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Ни один украинский регион с 30 декабря не будет в "красном" уровне эпидбезопасности. Такая ситуация стала возможной благодаря улучшению эпидемической ситуации. В частности, все индикаторы, согласно которым определяются уровни эпидемической опасности, находятся в пределах нормы во всех областях", - рассказали в Минздраве.

В министерстве напомнили, что в пределах "желтой" зоны запрещено:

  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
  • работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • работа заведений общепита, исключая работу на вынос и доставку;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению: это не касается гостиниц, санаторных и социальных заведений;
  • межобластные и международные перевозки.

В то же время все эти ограничения не действуют, если все работники и посетители имеют один из документов:

  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Срок действия "желтого" сертификата уменьшили со 120 до 30 дней. Минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

Тем временем в Украине уже обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон". Первый случай подтвердили еще 18 декабря. 

Через 10 дней, 28 декабря, в Киеве выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Фото: Depositphotos

Автор:
Вита Молодан