- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Запорожская и Волынская области покидают "красную" зону карантина: названа дата
С 30 декабря в Волынской и Запорожской областях будет введен "желтый" уровень эпидемической опасности. Таким образом, в Украине больше не будет "красных" зон. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Соответствующее решение приняли 28 декабря во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В министерстве напомнили, что в пределах "желтой" зоны запрещено:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работа заведений общепита, исключая работу на вынос и доставку;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению: это не касается гостиниц, санаторных и социальных заведений;
-
межобластные и международные перевозки.
В то же время все эти ограничения не действуют, если все работники и посетители имеют один из документов:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
Срок действия "желтого" сертификата уменьшили со 120 до 30 дней. Минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.
Тем временем в Украине уже обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон". Первый случай подтвердили еще 18 декабря.
Через 10 дней, 28 декабря, в Киеве выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон".
Фото: Depositphotos