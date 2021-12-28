Запорожская и Волынская области покидают "красную" зону карантина: названа дата

С 30 декабря в Волынской и Запорожской областях будет введен "желтый" уровень эпидемической опасности. Таким образом, в Украине больше не будет "красных" зон. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Соответствующее решение приняли 28 декабря во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Ни один украинский регион с 30 декабря не будет в "красном" уровне эпидбезопасности. Такая ситуация стала возможной благодаря улучшению эпидемической ситуации. В частности, все индикаторы, согласно которым определяются уровни эпидемической опасности, находятся в пределах нормы во всех областях", - рассказали в Минздраве.

В министерстве напомнили, что в пределах "желтой" зоны запрещено:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита, исключая работу на вынос и доставку;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению: это не касается гостиниц, санаторных и социальных заведений;

межобластные и международные перевозки.



В то же время все эти ограничения не действуют, если все работники и посетители имеют один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Срок действия "желтого" сертификата уменьшили со 120 до 30 дней. Минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

Тем временем в Украине уже обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон". Первый случай подтвердили еще 18 декабря.

Через 10 дней, 28 декабря, в Киеве выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

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