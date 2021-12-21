В "желтую" зону по Covid-19 решили вернуть еще шесть областей Украины

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 21 декабря решила установить с 23 декабря вместо "красного" "желтый" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории шести регионов.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов, решение касается Житомирской, Николаевской, Киевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

Чиновник напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина: посещать общественные учреждения в "желтых" регионах могут только те, кто получил минимум одну прививку против коронавируса и имеет соответствующий документ — сертификат или хотя бы справку.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно также иметь по крайней мере одну прививку от Covid-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или сертификат о выздоровлении от этой болезни.

Напомним, что с 7 декабря были возвращены в "желтую" зону из "красной" сразу восемь областей: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская, а также Киев.

С 15 декабря такое решение было принято в отношении Винницкой и Хмельницкой областей. Таким образом, на сегодня "красными" остаются лишь Волынская и Запорожская области.