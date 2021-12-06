"Красную" зону по Covid-19 отменили сразу в девяти регионах

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 6 декабря решила отменить уже с 7 декабря "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории девяти регионов.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов, речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях, а также Киеве. Другой информации об этом чиновник не привел.

Отметим, что еще 22 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Львовская и Луганская области по своим статистическим показателям готовы выйти из "красной" зоны.

Напомним, что последний раз в "красную" зону включили еще с 18 ноября Винницкую область, и с тех пор таких регионов в Украине было 19.

Не входили в этот список лишь Закарпатская, Тернопольская, Черновицкая, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области. Таким образом, теперь "красных" областей останется лишь 10.

В то же время с 6 декабря в Украине начали действовать ужесточенные правила карантина в "желтых" регионах, которые уже почти не отличаются от "красных". В частности, теперь общественные заведения там не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет Covid-документов.