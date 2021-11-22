Две области выходят из "красной зоны" карантина, — Ляшко

Эпидемиологические показатели в Луганской и Львовской областях позволяют вывести эти два регионах из "красной" зоны карантинных ограничений. Об этом 22 ноября во время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, третью неделю подряд Минздрав фиксирует уменьшение количества новых случаев коронавирусной болезни и числа госпитализированных с COVID-19. Из-за улучшения этих и других карантинных индикаторов Луганскую и Львовскую области решили вывести из "красной" зоны.

"Поэтому на этой неделе будем инициировать (в этих областях. — Delo.ua) заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", — добавил глава Минздрава.

Он отметил, что среднее время пребывания регионов в "красной зоне" фактически не изменилось по сравнению с предыдущей волной весной текущего года и составляет 30-35 дней.

Ляшко заявил, что Украина уже прошла пик заболеваемости коронавирусом. Он считает, что это была очень тяжелая волна, но страна прошла ее без общенационального локдауна.

"Но расслабляться еще рано. Нужно увеличивать процент вакцинированных граждан и придерживаться противоэпидемиологических норм", — добавил министр.

Без учета Львовской и Луганской областей в Украине в "красной" зоне остаются 16 областей и город Киев. В "оранжевой" зоне — три области, в "желтой" — тоже три.

Напоминаем, за 21 ноября в Украине зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области – 1242, Запорожской – 653, Одесской – 655, Хмельницкой – 598 и в Киеве – 559.

В МОЗ подчеркивают, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.