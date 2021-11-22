Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Общество
Дата публикации

COVID-19: в Украине выявили более 7 тысяч новых случаев болезни

В Украине уменьшается суточное количество заболевших на коронавирус
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области. Источник фото: Depositphotos

За 21 ноября в Украине зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы — 4 048 человек, а умерли от осложнений 377 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки из общего числа заболевших на коронавирус 894 — дети, медработники – 99. Количество выздоровевших составило 14450 человек. За последние 24 часа проведено 66 272 теста на выявление коронавирусной болезни.

За все время пандемии в стране: заболело 3 332 943 человека, выздоровело – 2 762 950, летальных исходов – 81 272.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области – 1242, Запорожской – 653, Одесской – 655, Хмельницкой – 598 и в Киеве – 559.

С начала старта кампании по массовой вакцинации против COVID-19 проведено 22 569 609 прививок. Одну дозу получили 12 805 744 человека, полностью иммунизированы — 9 763 865 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Винницкая область – 384 случая;  
  • Волынская область – 340 случаев;
  • Днепропетровская область – 864 случая; 
  • Донецкая область – 402 случая; 
  • Житомирская область – 385 случаев; 
  • Закарпатская область – 190 случаев; 
  • Запорожская область – 446 случаев; 
  • Ивано-Франковская область – 102 случая; 
  • Киевская область – 343 случая;
  • Кировоградская область – 190 случаев;
  • Луганская область – 37 случаев; 
  • Львовская область – 397 случаев;
  • Николаевская область – 655 случаев; 
  • Одесская область – 451 случай;
  • Полтавская область – 287 случаев; 
  • Ровенская область – 161 случай; 
  • Сумская область – 205 случаев; 
  • Тернопольская область – 156 случаев; 
  • Харьковская область – 330 случаев;
  • Херсонская область – 54 случая; 
  • Хмельницкая область – 195 случаев; 
  • Черкасская область – 272 случая; 
  • Черновицкая область – 121 случай; 
  • Черниговская область – 139 случаев.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", — подчеркнули в МОЗ.

Напомним, по состоянию на 21 ноября в Украине выявлено 10 635 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник фото: Depositphotos