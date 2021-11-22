COVID-19: в Украине выявили более 7 тысяч новых случаев болезни

За 21 ноября в Украине зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы — 4 048 человек, а умерли от осложнений 377 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки из общего числа заболевших на коронавирус 894 — дети, медработники – 99. Количество выздоровевших составило 14450 человек. За последние 24 часа проведено 66 272 теста на выявление коронавирусной болезни.

За все время пандемии в стране: заболело 3 332 943 человека, выздоровело – 2 762 950, летальных исходов – 81 272.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области – 1242, Запорожской – 653, Одесской – 655, Хмельницкой – 598 и в Киеве – 559.

С начала старта кампании по массовой вакцинации против COVID-19 проведено 22 569 609 прививок. Одну дозу получили 12 805 744 человека, полностью иммунизированы — 9 763 865 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Винницкая область – 384 случая;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 864 случая;

Донецкая область – 402 случая;

Житомирская область – 385 случаев;

Закарпатская область – 190 случаев;

Запорожская область – 446 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область – 343 случая;

Кировоградская область – 190 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Львовская область – 397 случаев;

Николаевская область – 655 случаев;

Одесская область – 451 случай;

Полтавская область – 287 случаев;

Ровенская область – 161 случай;

Сумская область – 205 случаев;

Тернопольская область – 156 случаев;

Харьковская область – 330 случаев;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 195 случаев;

Черкасская область – 272 случая;

Черновицкая область – 121 случай;

Черниговская область – 139 случаев.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", — подчеркнули в МОЗ.

Напомним, по состоянию на 21 ноября в Украине выявлено 10 635 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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