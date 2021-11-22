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COVID-19: в Украине выявили более 7 тысяч новых случаев болезни
За 21 ноября в Украине зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы — 4 048 человек, а умерли от осложнений 377 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки из общего числа заболевших на коронавирус 894 — дети, медработники – 99. Количество выздоровевших составило 14450 человек. За последние 24 часа проведено 66 272 теста на выявление коронавирусной болезни.
За все время пандемии в стране: заболело 3 332 943 человека, выздоровело – 2 762 950, летальных исходов – 81 272.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области – 1242, Запорожской – 653, Одесской – 655, Хмельницкой – 598 и в Киеве – 559.Подписывайтесь на наш Telegram канал
С начала старта кампании по массовой вакцинации против COVID-19 проведено 22 569 609 прививок. Одну дозу получили 12 805 744 человека, полностью иммунизированы — 9 763 865 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Винницкая область – 384 случая;
- Волынская область – 340 случаев;
- Днепропетровская область – 864 случая;
- Донецкая область – 402 случая;
- Житомирская область – 385 случаев;
- Закарпатская область – 190 случаев;
- Запорожская область – 446 случаев;
- Ивано-Франковская область – 102 случая;
- Киевская область – 343 случая;
- Кировоградская область – 190 случаев;
- Луганская область – 37 случаев;
- Львовская область – 397 случаев;
- Николаевская область – 655 случаев;
- Одесская область – 451 случай;
- Полтавская область – 287 случаев;
- Ровенская область – 161 случай;
- Сумская область – 205 случаев;
- Тернопольская область – 156 случаев;
- Харьковская область – 330 случаев;
- Херсонская область – 54 случая;
- Хмельницкая область – 195 случаев;
- Черкасская область – 272 случая;
- Черновицкая область – 121 случай;
- Черниговская область – 139 случаев.
Напомним, по состоянию на 21 ноября в Украине выявлено 10 635 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник фото: Depositphotos