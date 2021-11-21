- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
COVID-19: в Украине выявили более 10 тысяч новых случаев болезни
В Украине по состоянию на воскресенье, 21 ноября, подтвердили 10 635 новых случаев COVID-19, среди заболевших 894 ребенка и почти 100 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
С начала вакцинальной кампании в Украине привили 12 805 746 человек (за сутки – 152 321), полностью иммунизированы 9 763 865 украинцев (за сутки – 102 561).
Также за прошедшие сутки:Подписывайтесь на наш YouTube канал
◾️ госпитализированы — 4 048 человек;
◾️ летальных случаев — 377;
◾️ выздоровело — 14 450 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 3 332 943 человека;
◾️ выздоровело — 2 762 950 человек;
◾️ летальных случаев — 81 272;
◾️ проведено ПЦР-тестирований — 15 542 112.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 559 случаев;
Винницкая область — 499 случаев;
Волынская область — 302 случая;
Днепропетровская область — 1242 случая;
Донецкая область — 416 случаев;
Житомирская область — 452 случая;
Закарпатская область — 289 случаев;
Запорожская область — 653 случая;
Ивано-Франковская область — 543 случая;
Киевская область — 519 случаев;
Кировоградская область — 196 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Львовская область — 288 случаев;
Николаевская область — 693 случая;
Одесская область — 655 случаев;
Полтавская область — 361 случай;
Ровенская область — 279 случаев;
Сумская область — 451 случай;
Тернопольская область — 297 случаев;
Харьковская область — 284 случая;
Херсонская область — 191 случай;
Хмельницкая область — 598 случаев;
Черкасская область — 260 случаев;
Черновицкая область — 158 случаев;
Черниговская область — 408 случаев.
88,2% пациентов, попавших в ковидные больницы на прошлой неделе, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.
Отметим, показатели заболеваемости COVID-19 традиционно снизились на выходных. Днем ранее болезнь диагностировали у 18 250 человек.