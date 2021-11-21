COVID-19: в Украине выявили более 10 тысяч новых случаев болезни

В Украине по состоянию на воскресенье, 21 ноября, подтвердили 10 635 новых случаев COVID-19, среди заболевших 894 ребенка и почти 100 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала вакцинальной кампании в Украине привили 12 805 746 человек (за сутки – 152 321), полностью иммунизированы 9 763 865 украинцев (за сутки – 102 561).

Также за прошедшие сутки:

◾️ госпитализированы — 4 048 человек;

◾️ летальных случаев — 377;

◾️ выздоровело — 14 450 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 3 332 943 человека;

◾️ выздоровело — 2 762 950 человек;

◾️ летальных случаев — 81 272;

◾️ проведено ПЦР-тестирований — 15 542 112.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 559 случаев;

Винницкая область — 499 случаев;

Волынская область — 302 случая;

Днепропетровская область — 1242 случая;

Донецкая область — 416 случаев;

Житомирская область — 452 случая;

Закарпатская область — 289 случаев;

Запорожская область — 653 случая;

Ивано-Франковская область — 543 случая;

Киевская область — 519 случаев;

Кировоградская область — 196 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Львовская область — 288 случаев;

Николаевская область — 693 случая;

Одесская область — 655 случаев;

Полтавская область — 361 случай;

Ровенская область — 279 случаев;

Сумская область — 451 случай;

Тернопольская область — 297 случаев;

Харьковская область — 284 случая;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 598 случаев;

Черкасская область — 260 случаев;

Черновицкая область — 158 случаев;

Черниговская область — 408 случаев.

88,2% пациентов, попавших в ковидные больницы на прошлой неделе, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Отметим, показатели заболеваемости COVID-19 традиционно снизились на выходных. Днем ранее болезнь диагностировали у 18 250 человек.