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COVID-19: в Украине выявили более 18 тысяч новых случаев болезни
За сутки 19 ноября в Украине было зафиксировано 18 250 новых больных коронавирусом (из них детей – 1463, медработников – 380). Общее количество инфицированных возросло до 3 322 308.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки 311 316 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы - 212 522 человека.
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◾️ госпитализировано – 3 594 человека;
◾️ летальных исходов – 664;
◾️ выздоровели – 21 979 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело – 3 322 308 человек;
◾️ выздоровели – 2 748 500 человек;
◾️ летальных исходов – 80 895;
◾️ проведено ПЦР-тестирование – 15 511 371.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1484 случая;
Винницкая область – 776 случаев;
Волынская область – 652 случая;
Днепропетровская область – 1870 случаев;
Донецкая область – 1010 случаев;
Житомирская область – 547 случаев;
Закарпатская область – 519 случаев;
Запорожская область – 1027 случаев;
Ивано-Франковская область – 570 случаев;
Киевская область – 965 случаев;
Кировоградская область – 234 случая;
Луганская область – 255 случаев;
Львовская область – 1017 случаев;
Николаевская область – 907 случаев;
Одесская область – 840 случаев;
Полтавская область – 931 случай;
Ровенская область – 661 случай;
Сумская область – 461 случай;
Тернопольская область – 336 случаев;
Харьковская область – 657 случаев;
Херсонская область – 222 случая;
Хмельницкая область – 735 случаев;
Черкасская область – 704 случая;
Черновицкая область – 203 случая;
Черниговская область – 667 случаев.
Напомним, 18 ноября в Украине зафиксировано 20 тысяч 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.