На портале "Дія" стали доступны еще три Covid-сертификата

На портале государственных услуг "Дія" появилась возможность сгенерировать Covid-сертификаты о выздоровлении, детские и на основании ПЦР-теста. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Чтобы сгенерировать сертификат, для начала нужно авторизоваться на портале "Дія". После этого необходимо нажать на кнопку "Услуги" — "Здоровье" и выбрать нужный тип сертификата: "Covid-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте" или "Сертификат о выздоровлении от Covid-19"

При этом нужно дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дію".

В Украине при особой необходимости можно вакцинировать только детей от 12 лет. До 14 лет документ могут получить родители, а с 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться на портале через BankID, если у них уже есть банковская карта.

Что касается Covid-сертификата на основании ПЦР-теста, то он будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа. Covid-сертификат о выздоровлении можно сгенерировать на портале не ранее 15-го дня после подтверждения врачом диагноза Covid -19 и внесения данных в ЕСОЗ. Без подтвержденного диагноза человек, который переболел коронавирусом, не сможет получить сертификат о выздоровлении.

Такой Covid-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза. По данным Минцифры, по состоянию на конец декабря в "Дії" сгенерировано 12,8 миллиона Covid-сертификатов.

Без Covid-сертификата о вакцинации в приложении "Дія" невозможно получить так называемую "ковидную тысячу".

Сгенерировать Covid-сертификат в "Дії" можно в несколько кликов:

открыть в приложении "Дія" меню "Услуги" или нажать на главном экране "Добавить документ";

выбрать необходимый вид сертификата;

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу медицинских данных;

нажать на кнопку "отправить".

Напоминаем, в Украине 19 декабря официально запустили программу "е-Поддержка", в рамках которой каждый вакцинированный украинец может получить тысячу гривен.

Банки начали настоящую борьбу за право выплаты "тысячи Зеленского". В частности, “Киевстар” вместе с Альфа-Банком сообщили, что будут начислять дополнительные 150 бонусных гривен всем новым клиентам Sense SuperApp, кто оформит специальную карту "е-Поддержки" для получения тысяче гривен.

Monobank еще во время бета-тестирования начала раздавать "тысячу от Зеленского" привитым от Covid-19. Кроме того, банк обещает кешбэк и другие акции от партнеров.