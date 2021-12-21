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Общество
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На портале "Дія" стали доступны еще три Covid-сертификата

Covid –сертификат для детей, о выздоровлении, "Дія"
В "Дії" появился детский Covid –сертификат. Фото: пресс-служба Минцифры

На портале государственных услуг "Дія" появилась возможность сгенерировать Covid-сертификаты о выздоровлении, детские и на основании ПЦР-теста. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Чтобы сгенерировать сертификат, для начала нужно авторизоваться на портале "Дія". После этого необходимо нажать на кнопку "Услуги" — "Здоровье" и выбрать нужный тип сертификата: "Covid-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте" или "Сертификат о выздоровлении от Covid-19"

При этом нужно дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дію".

В Украине при особой необходимости можно вакцинировать только детей от 12 лет. До 14 лет документ могут получить родители, а с 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться на портале через BankID, если у них уже есть банковская карта.

Что касается Covid-сертификата на основании ПЦР-теста, то он будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа. Covid-сертификат о выздоровлении можно сгенерировать на портале не ранее 15-го дня после подтверждения врачом диагноза Covid -19 и внесения данных в ЕСОЗ. Без подтвержденного диагноза человек, который переболел коронавирусом, не сможет получить сертификат о выздоровлении.

Такой Covid-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза. По данным Минцифры, по состоянию на конец декабря в "Дії" сгенерировано 12,8 миллиона Covid-сертификатов.

Без Covid-сертификата о вакцинации в приложении "Дія" невозможно получить так называемую "ковидную тысячу".  

Сгенерировать Covid-сертификат в "Дії" можно в несколько кликов:

  • открыть в приложении "Дія" меню "Услуги" или нажать на главном экране "Добавить документ"; 
  • выбрать необходимый вид сертификата; 
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу медицинских данных; 
  • нажать на кнопку "отправить".

Напоминаем, в Украине 19 декабря официально запустили программу "е-Поддержка", в рамках которой каждый вакцинированный украинец может получить тысячу гривен. 

Банки начали настоящую борьбу за право выплаты "тысячи Зеленского". В частности, “Киевстар” вместе с Альфа-Банком сообщили, что будут начислять дополнительные 150 бонусных гривен всем новым клиентам Sense SuperApp, кто оформит специальную карту "е-Поддержки" для получения тысяче гривен. 

Monobank еще во время бета-тестирования начала раздавать "тысячу от Зеленского" привитым от Covid-19. Кроме того, банк обещает кешбэк и другие акции от партнеров. 

Автор:
Вита Молодан