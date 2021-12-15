Банки борются за право выплаты "тысячи Зеленского": "Киевстар" и Альфа-Банк Украина обещают бонусы для вакцинированных

“Киевстар” вместе с Альфа-Банком будут начислять дополнительные 150 бонусных гривен всем новым клиентам Sense SuperApp, кто оформит специальную карту "е-Поддержки" для получения 1000 грн в рамках государственной программы поддержки вакцинированных.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевстар".

Отмечается, что оформить карту можно в цифровом банке Sense SuperApp, а затем в приложении "Дія" выбрать счет для получения средств.

Если клиенты еще не пользуются приложением "Дія", то для регистрации в цифровом банке они смогут выбрать видеочат с консультантом. Оформление карты бесплатное, и у клиентов не будет никакой платы за ее обслуживание. Начисление средств начнется с 19 декабря в течение 10 дней после подачи заявления.

Новые клиенты Sense SuperApp, являющиеся абонентами "Киевстар", кроме 1000 грн от государства получат на свой счет программы вознаграждений Cash'U Club — дополнительные 100 грн и 50 грн на мобильный счет "Киевстар".

Чтобы использовать бонусные средства программы вознаграждений, достаточно открыть любую другую цифровую карту банка. Например, карту Cameleon, с которой клиенты получают до 7 категорий кешбэка, бесконечный льготный период на кредитные средства всего под 0,01% годовых и другие преимущества. А бонусные средства на счете "Киевстар" можно использовать для оплаты дополнительных услуг, мобильного интернета и звонков в роуминге.

Также "Киевстар" вместе со своим стратегическим партнером Helsi будет информировать о возможности получить 1000 грн вакцинированным. Все желающие, еще не прошедшие полный курс вакцинации, могут записаться в системе Helsi: через сайт или в удобном приложении. При их использовании на мобильном телефоне у абонентов "Киевстар" не будут списываться мегабайты трафика.

СПРАВКА:

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Кроме того, компания — лидер рынка фиксированной связи и интернета и провайдер конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированный интернет и ТВ). Также "Киевстар" предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др.

Альфа-Банк Украина — крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в первой десятке финансовых учреждений страны по объему активов.

Отметим, Monobank открывает карты специально для "ковидной тысячи" и обещает кешбэк и мгновенный перевод.

Также государственные ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность онлайн-оформления специальной цифровой карты "е-Поддержка" для получения выплаты в размере 1 тысячи грн за прохождение курса вакцинации против коронавирусной инфекции.

Напоминаем, официальный запуск "е-Поддержки" назначен на 19 декабря. Ранее в Минцифры раскрыли все детали выплаты "карантинных" денег и дали пошаговую инструкцию для подачи заявки на получение тысячи гривен за вакцинацию.

Отметим, что получить 1 тысячу грн в дальнейшем можно будет не только через "Дію": на втором этапе программы власти обещают альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

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