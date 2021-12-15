- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
На "тысячу Зеленского" оформили более 500 тысяч заявок за два дня, — Шмыгаль
С 13 декабря стартовало бета-тестирование программы "е-Поддержка", в рамках которой вакцинированным украинцам выдадут по тысяче гривен. За первые двое суток оформлено 500 тысяч заявок на получение "ковидной тысячи".
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров 15 декабря.
За два дня бета-тестирования банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам тысячи гривен.
Он уточнил, что программа "е-Поддержка" в большей мере направлена на поддержку бизнеса, который пострадал из-за карантинных ограничений связанных с пандемией коронавируса.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Полностью вакцинированные украинцы получат через "Дію" на виртуальную карту тысячу гривен, которую смогут потратить на билеты в кино, театр или музей, путешествия по железной дороге или на самолете, на спортивную сферу и на приобретение книг.
В Министерстве цифровой трансформации уже раскрыли все детали выплаты "карантинных" денег и дали подробную инструкцию, как подать заявку на получение денег.
Ключевым требованием для получения тысячи гривен за вакцинацию является Covid-сертификат в "Дії".
В свою очередь украинские банки уже начали оформлять карты специально для выплаты "ковидной тысячи". В частности, в monobank обещают кешбэк и мгновенный перевод на карты, оформленные в рамках программы "е-Поддержка".
Более того, банки начали настоящую борьбу за право выплаты "тысячи Зеленского". “Киевстар” вместе с Альфа-Банком сообщили, что будут начислять дополнительные 150 бонусных гривен всем новым клиентам Sense SuperApp, кто оформит специальную карту "е-Поддержки" для получения 1000 грн в рамках государственной программы поддержки вакцинированных.
В настоящее время оформить выплату за вакцинацию можно только через "Дію", но в дальнейшем власти обещают ввести альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.