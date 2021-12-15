На "тысячу Зеленского" оформили более 500 тысяч заявок за два дня, — Шмыгаль

С 13 декабря стартовало бета-тестирование программы "е-Поддержка", в рамках которой вакцинированным украинцам выдадут по тысяче гривен. За первые двое суток оформлено 500 тысяч заявок на получение "ковидной тысячи".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров 15 декабря.

За два дня бета-тестирования банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам тысячи гривен.

"За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта "е-Поддержка" оформлено более 500 тысяч заявок. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу гривен. А правительство продолжит работать над усовершенствованием программы", — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что программа "е-Поддержка" в большей мере направлена на поддержку бизнеса, который пострадал из-за карантинных ограничений связанных с пандемией коронавируса.

Полностью вакцинированные украинцы получат через "Дію" на виртуальную карту тысячу гривен, которую смогут потратить на билеты в кино, театр или музей, путешествия по железной дороге или на самолете, на спортивную сферу и на приобретение книг.

В Министерстве цифровой трансформации уже раскрыли все детали выплаты "карантинных" денег и дали подробную инструкцию, как подать заявку на получение денег.

Ключевым требованием для получения тысячи гривен за вакцинацию является Covid-сертификат в "Дії".

В свою очередь украинские банки уже начали оформлять карты специально для выплаты "ковидной тысячи". В частности, в monobank обещают кешбэк и мгновенный перевод на карты, оформленные в рамках программы "е-Поддержка".

Более того, банки начали настоящую борьбу за право выплаты "тысячи Зеленского". “Киевстар” вместе с Альфа-Банком сообщили, что будут начислять дополнительные 150 бонусных гривен всем новым клиентам Sense SuperApp, кто оформит специальную карту "е-Поддержки" для получения 1000 грн в рамках государственной программы поддержки вакцинированных.

В настоящее время оформить выплату за вакцинацию можно только через "Дію", но в дальнейшем власти обещают ввести альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.