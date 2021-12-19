Тысяча за вакцинацию: сегодня официально стартовал проект "е-Поддержка" в приложении "Дія"

В Украине 19 декабря официально запустили проект "е-Поддержка" в приложении “Дія”. 2,7 миллиона украинцев подали уже свои заявки на выплату 1000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"За неделю до официального запуска "е-Поддержка" Минцифры запустило пилот услуги. На него зарегистрировалось более 4,5 млн украинцев, было открыто 4,1 млн специальных карт в банке. 2,7 млн ​​украинцев уже подали свои заявки", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что получить 1000 гривен могут украинцы в возрасте от 18 лет и "зеленым" сертификатом о вакцинации в приложении "Дія". Чтобы получить выплату в 2021 году, необходимо подать заявку в период с 19 по 29 декабря включительно.

Как подать заявку:

- Оформите специальную карту "е-Поддержка" в одном из банков-партнеров. После старта банки будут добавляться постепенно после их технической готовности. Оформление карты бесплатно как онлайн, так и офлайн в отделении банка. Использовать уже имеющийся счет невозможно. Отметим, что только оформление карты не равно представлению заявки на получение выплаты.

- Заявку необходимо подать именно в приложении "Дія", поэтому загрузите его и авторизуйтесь.

- Убедитесь, что у вас есть "зеленый" Covid-сертификат о двух дозах вакцинации. Обратите внимание, что сертификат, полученный на портале "Дія" или бумажный от семейного врача, не подходят для получения выплат.

- Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "е-Поддержка".

- Выберите карту для выплаты. Ожидайте зачисление средств от Минэкономики в течение 10 дней.

Деньги можно потратить на книги, спортзал билеты в кино, театр, музеи, концерты или на перевозку в пределах Украины.

Деньги предоставляются на 4 месяца с момента получения. Если за это время они не будут израсходованы, счет закроют. Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов.

Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. При оплате картой "е-Поддержка" он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении. Если бизнес зарегистрирован в другой категории, произвести оплату не получится.

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту или снять наличными будет невозможно.

"Отметим, что эта программа реализуется исключительно в приложении "Дія". Поэтому призываем не вестись на действия мошенников, которые будут предлагать потратить деньги в других местах или конвертировать деньги с карты в наличные деньги. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", - подчеркнули в Минцифре.

В этом году состоится первый этап программы. Она будет продолжена и в следующем году. В дальнейшем будут разработаны альтернативные механизмы получения выплат - не только в приложении "Дія".

Напомним, что monobank решил досрочно раздавать выделяемые государством деньги за вакцинацию до старта программы, назначенного на 19 декабря.

По тому же пути пошел и Альфа-Банк Украина. По его данным, относительное большинство (34%) клиентов, уже потративших свою 1 тысячу грн, накупили книги, а еще четверть потратили деньги на билеты в кино.