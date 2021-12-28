В Киеве выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон"

В Киеве подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом 28 декабря на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта", — написал Поворозник.

Он подчеркнул, что, по словам медиков, вакцинированные пациенты болеют им в легкой форме.

Поворозник не уточнил, где именно обнаружены инфицированные "Омикроном". Он также не сообщил, в каком состоянии сейчас находятся пациенты.

Замглавы КГГА напомнил, что в столице действуют ограничения, предусмотренные "желтой" зоной эпидемиологической безопасности. Но в городе также действуют дополнительные ограничения.

В частности, пассажирам в возрасте от 18 лет запрещено пользоваться услугами общественного транспорта без наличия у них одного из "ковидных" документов:

отрицательный ПЦР-тест на Covid-19;

экспресс-тест для определения антигена;

Covid-сертификат о вакцинации;

документ, подтверждающий получение одной дозы двудозной вакцины Covid-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы;

Covid-сертификат о выздоровлении.

Напомним, в Украине первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон" выявили 18 декабря. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Из-за "Омикрона" в мире снова отменяют перелеты. Больше всего пострадали Соединенные Штаты. Управлять самолетами буквально некому – в авиакомпаниях говорят, что у них не хватает персонала, поскольку члены экипажей заразились коронавирусом.

Кроме того, страны ужесточают правила въезда из-за нового варианта коронавируса. В частности, правительство Чехии с 27 декабря меняет условия въезда в страну, это касается и украинцев. Теперь попасть на территорию Чехии без Covid-теста можно только тем, кто сделал уже три прививки от коронавируса, две дозы допускаются лишь для подростков до 18 лет.

Впервые "Омикрон", который оказал значительное влияние на многие сферы, особенно на туризм, выявили в ЮАР. А уже из африканской страны новый вариант быстро распространился по всему миру.

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